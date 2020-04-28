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عفيف.. جولات إشرافية على مساكن العمالة للوقاية من "كورونا"

للتأكد من ملاءمتها والتزامها بالإرشادات الصحية للاحتراز من الفيروس

نفَّذت اللجنة المشكَّلة لمتابعة وتقييم مقار سكن العمالة الوافدة في محافظة عفيف أكثر من عشرين جولة ميدانية وتفتيشية على المجمعات السكنية التابعة للشركات والمساكن الخاصة، وذلك بمتابعة مباشرة من محافظ عفيف رئيس لجنة الطوارئ سعد بن محمد بن معمر.

وتهدف الجولات للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وضع المساكن، وملاءمتها للدليل الإرشادي الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية واللجان ذات الاختصاص، وللتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا من أجل سلامة الجميع، ولمعالجة مَن لديه قصور في تطبيق التعليمات، والتأكد من تصحيح ذلك من خلال الجولات التتابعية المشددة للحد من وجود إصابات أو انتشار لمثل هذا الفيروس.

ودعت اللجنة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مواقع سكنية تشهد تجمعات عمالة كثيفة من خلال رقم الطوارئ المتاح على مدار الساعة 940.

عفيف فيروس كورونا الجديد

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عفيف.. جولات إشرافية على مساكن العمالة للوقاية من "كورونا"
سبق

نفَّذت اللجنة المشكَّلة لمتابعة وتقييم مقار سكن العمالة الوافدة في محافظة عفيف أكثر من عشرين جولة ميدانية وتفتيشية على المجمعات السكنية التابعة للشركات والمساكن الخاصة، وذلك بمتابعة مباشرة من محافظ عفيف رئيس لجنة الطوارئ سعد بن محمد بن معمر.

وتهدف الجولات للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وضع المساكن، وملاءمتها للدليل الإرشادي الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية واللجان ذات الاختصاص، وللتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا من أجل سلامة الجميع، ولمعالجة مَن لديه قصور في تطبيق التعليمات، والتأكد من تصحيح ذلك من خلال الجولات التتابعية المشددة للحد من وجود إصابات أو انتشار لمثل هذا الفيروس.

ودعت اللجنة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مواقع سكنية تشهد تجمعات عمالة كثيفة من خلال رقم الطوارئ المتاح على مدار الساعة 940.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
01:37 AM

عفيف.. جولات إشرافية على مساكن العمالة للوقاية من "كورونا"

للتأكد من ملاءمتها والتزامها بالإرشادات الصحية للاحتراز من الفيروس

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فهد الغبيوي - عفيف
0
949

نفَّذت اللجنة المشكَّلة لمتابعة وتقييم مقار سكن العمالة الوافدة في محافظة عفيف أكثر من عشرين جولة ميدانية وتفتيشية على المجمعات السكنية التابعة للشركات والمساكن الخاصة، وذلك بمتابعة مباشرة من محافظ عفيف رئيس لجنة الطوارئ سعد بن محمد بن معمر.

وتهدف الجولات للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وضع المساكن، وملاءمتها للدليل الإرشادي الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية واللجان ذات الاختصاص، وللتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا من أجل سلامة الجميع، ولمعالجة مَن لديه قصور في تطبيق التعليمات، والتأكد من تصحيح ذلك من خلال الجولات التتابعية المشددة للحد من وجود إصابات أو انتشار لمثل هذا الفيروس.

ودعت اللجنة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مواقع سكنية تشهد تجمعات عمالة كثيفة من خلال رقم الطوارئ المتاح على مدار الساعة 940.

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