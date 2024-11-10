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حتى الجمعة.. "المدني" تتفاعل مع "الماطرة": مخاطر محتملة وهذه نصائحنا

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.. قد تؤدي إلى جريان السيول

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه ووفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداءً من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل على أجزاءٍ من مناطق المملكة تتأثر من جرائها مناطق (مكة المكرّمة والباحة وحائل وعسير والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرّض أجزاءٌ منها إلى أمطار شديدة الغزارة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (المدينة المنوّرة وجازان والجوف) بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة ، فيما ستتأثر منطقة (القصيم) بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع، توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

المديرية العامة للدفاع المدني الأمطار الرعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حتى الجمعة.. "المدني" تتفاعل مع "الماطرة": مخاطر محتملة وهذه نصائحنا
سبق

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه ووفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداءً من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل على أجزاءٍ من مناطق المملكة تتأثر من جرائها مناطق (مكة المكرّمة والباحة وحائل وعسير والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرّض أجزاءٌ منها إلى أمطار شديدة الغزارة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (المدينة المنوّرة وجازان والجوف) بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة ، فيما ستتأثر منطقة (القصيم) بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع، توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
11:23 AM

حتى الجمعة.. "المدني" تتفاعل مع "الماطرة": مخاطر محتملة وهذه نصائحنا

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.. قد تؤدي إلى جريان السيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه ووفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداءً من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل على أجزاءٍ من مناطق المملكة تتأثر من جرائها مناطق (مكة المكرّمة والباحة وحائل وعسير والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرّض أجزاءٌ منها إلى أمطار شديدة الغزارة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (المدينة المنوّرة وجازان والجوف) بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة ، فيما ستتأثر منطقة (القصيم) بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع، توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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