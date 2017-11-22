تفتح حسب الحاجة.. تخصيص 51 باباً خدمة لقاصدي المسجد الحرام

تحمل أسماءً وأرقاماً لتسهيل معرفتها وتيسير حركة الدخول والخروج

تواصل إدارة الأبواب مهامها وخدماتها لمرتادي بيت الله الحرام، حيث تبذل جهودًا كبيرة لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين.

وقال مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد بن شراز المالكي: الإدارة تشرف على جميع أبواب المسجد الحرام البالغ عددها (51) بابًا، ويتم فتحها حسب الحاجة، ولأبواب المسجد الحرام أسماء وأرقام تساعد مرتادي بيت الله الحرام على معرفة الأبواب التي دخلوا منها لتسهيل حركة خروجهم باتجاه مساكنهم.

وأضاف: تقوم الإدارة بتأمين مراقبين على هذه الأبواب حيث يقومون بتنفيذ التعليمات الخاصة بالأبواب التي منها عدم دخول الأمتعة والأطعمة والآلات الحادة وخلافه، مما يساعد على بقاء المسجد الحرام نظيفاً تؤدى فيه العبادة براحة واطمئنان.

وأردف: تم تخصيص عدد من المراقبين في جميع الورديات، وعلى مدار (24) ساعة، ومهمتهم الأساسية متابعة الأبواب، وكذلك التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السعودي لمَن يتعرّض إلى وعكة صحية من زوّار المسجد الحرام.

واختتم "المالكي"، بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري.