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"برنت" يتجاوز الـ57 دولارًا للبرميل ببورصة لندن

مع ارتفاع تكلفة العقود الآجلة لأبريل من النفط الخام

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أبريل، لخام برنت في بورصة لندن ICE بنسبة 1.19٪، ووفقًا لبيانات التداول عند الساعة 05:51 بتوقيت موسكو، بلغ سعر البرميل في هذه العقود، 57.02 دولارًا.

وكانت آخر مرة قد تجاوز فيها سعر خام برنت، حدود 57 دولارًا للبرميل في 13 يناير من هذا العام.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"؛ فإنه مع حلول الساعة 05:55 بتوقيت موسكو، تم تداول خام برنت عند 57.06 دولارًا للبرميل (+ 1.26٪).

في المقابل، ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل للنفط الخام من نوع WTI إلى 54.13 دولارًا للبرميل (+ 1.32٪).

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"برنت" يتجاوز الـ57 دولارًا للبرميل ببورصة لندن
سبق

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أبريل، لخام برنت في بورصة لندن ICE بنسبة 1.19٪، ووفقًا لبيانات التداول عند الساعة 05:51 بتوقيت موسكو، بلغ سعر البرميل في هذه العقود، 57.02 دولارًا.

وكانت آخر مرة قد تجاوز فيها سعر خام برنت، حدود 57 دولارًا للبرميل في 13 يناير من هذا العام.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"؛ فإنه مع حلول الساعة 05:55 بتوقيت موسكو، تم تداول خام برنت عند 57.06 دولارًا للبرميل (+ 1.26٪).

في المقابل، ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل للنفط الخام من نوع WTI إلى 54.13 دولارًا للبرميل (+ 1.32٪).

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
09:49 AM

"برنت" يتجاوز الـ57 دولارًا للبرميل ببورصة لندن

مع ارتفاع تكلفة العقود الآجلة لأبريل من النفط الخام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أبريل، لخام برنت في بورصة لندن ICE بنسبة 1.19٪، ووفقًا لبيانات التداول عند الساعة 05:51 بتوقيت موسكو، بلغ سعر البرميل في هذه العقود، 57.02 دولارًا.

وكانت آخر مرة قد تجاوز فيها سعر خام برنت، حدود 57 دولارًا للبرميل في 13 يناير من هذا العام.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"؛ فإنه مع حلول الساعة 05:55 بتوقيت موسكو، تم تداول خام برنت عند 57.06 دولارًا للبرميل (+ 1.26٪).

في المقابل، ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل للنفط الخام من نوع WTI إلى 54.13 دولارًا للبرميل (+ 1.32٪).

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