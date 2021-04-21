السيح.. إغلاق مركزين رياضيين و13 منشأة لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية

تطبيق الغرامات النظامية بحق المخالفين

أغلقت بلدية الخرج، مركزين رياضيين نسائيين في مدينة السيح، بسبب عدم التقيد بالاشتراطات البلدية، و13 منشأة تجارية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية المنظمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وشمل ذلك تطبيق الغرامات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

وأهابت بلدية الخرج بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات نظامية في أحياء مدينة السيح، وفي المراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.