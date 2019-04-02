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في بادرة جميلة.. "الخدمة المدنية" تقدم شهادات شكر للمتقاعدين من الجهات الحكومية

بدأت وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ مبادرة جديدة تتمثل في تقديم شهادات شكر لموظفي الدولة بعد إنهاء إجراءات تقاعدهم في الوزارة؛ حيث ما إن تنتهي إجراءات تقاعد الموظف حتى تصله رسالة نصية عبر هاتفه الجوال، تحمل رابطًا يُظهر شهادة الشكر باسمه، ويتم فيها إشعاره بانتهاء إجراءات تقاعده مع عبارات الشكر؛ لجهوده وتفانيه وإخلاصه في عمله بالقطاع الحكومي.

الشهادات التي تحمل توقيع وزير الخدمة المدنية، تناقلها المتقاعدون عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي؛ معبّرين عن سعادتهم بهذه المبادرة وتقدير جهودهم، ومقدمين الشكر لوزارة الخدمة المدنية على اهتمامها.

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في بادرة جميلة.. "الخدمة المدنية" تقدم شهادات شكر للمتقاعدين من الجهات الحكومية
سبق

بدأت وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ مبادرة جديدة تتمثل في تقديم شهادات شكر لموظفي الدولة بعد إنهاء إجراءات تقاعدهم في الوزارة؛ حيث ما إن تنتهي إجراءات تقاعد الموظف حتى تصله رسالة نصية عبر هاتفه الجوال، تحمل رابطًا يُظهر شهادة الشكر باسمه، ويتم فيها إشعاره بانتهاء إجراءات تقاعده مع عبارات الشكر؛ لجهوده وتفانيه وإخلاصه في عمله بالقطاع الحكومي.

الشهادات التي تحمل توقيع وزير الخدمة المدنية، تناقلها المتقاعدون عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي؛ معبّرين عن سعادتهم بهذه المبادرة وتقدير جهودهم، ومقدمين الشكر لوزارة الخدمة المدنية على اهتمامها.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
11:38 AM

في بادرة جميلة.. "الخدمة المدنية" تقدم شهادات شكر للمتقاعدين من الجهات الحكومية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
5,099

بدأت وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ مبادرة جديدة تتمثل في تقديم شهادات شكر لموظفي الدولة بعد إنهاء إجراءات تقاعدهم في الوزارة؛ حيث ما إن تنتهي إجراءات تقاعد الموظف حتى تصله رسالة نصية عبر هاتفه الجوال، تحمل رابطًا يُظهر شهادة الشكر باسمه، ويتم فيها إشعاره بانتهاء إجراءات تقاعده مع عبارات الشكر؛ لجهوده وتفانيه وإخلاصه في عمله بالقطاع الحكومي.

الشهادات التي تحمل توقيع وزير الخدمة المدنية، تناقلها المتقاعدون عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي؛ معبّرين عن سعادتهم بهذه المبادرة وتقدير جهودهم، ومقدمين الشكر لوزارة الخدمة المدنية على اهتمامها.

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