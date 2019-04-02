في بادرة جميلة.. "الخدمة المدنية" تقدم شهادات شكر للمتقاعدين من الجهات الحكومية

بدأت وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ مبادرة جديدة تتمثل في تقديم شهادات شكر لموظفي الدولة بعد إنهاء إجراءات تقاعدهم في الوزارة؛ حيث ما إن تنتهي إجراءات تقاعد الموظف حتى تصله رسالة نصية عبر هاتفه الجوال، تحمل رابطًا يُظهر شهادة الشكر باسمه، ويتم فيها إشعاره بانتهاء إجراءات تقاعده مع عبارات الشكر؛ لجهوده وتفانيه وإخلاصه في عمله بالقطاع الحكومي.

الشهادات التي تحمل توقيع وزير الخدمة المدنية، تناقلها المتقاعدون عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي؛ معبّرين عن سعادتهم بهذه المبادرة وتقدير جهودهم، ومقدمين الشكر لوزارة الخدمة المدنية على اهتمامها.