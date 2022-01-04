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"جسر" لإدارة الموارد البشرية يطلق تحديثات جديدة لخدمة الشركات السعودية

يتوافق مع نظام العمل ويناسب احتياجات ومتطلبات السوق المحلي

أطلقت شركة جسر، هويتها الجديدة ومجموعة من التحديثات المهمة لخدمة الشركات السعودية بمختلف أحجامها عبر نظامها لإدارة الموارد البشرية الذي يتميز بأنه متكامل مع المنصات المهمة ومصمم بما يناسب احتياجات السوق المحلي.

وقال المدير التنفيذي لجسر المهندس محمد بن صالح عكار: إن تغيير هوية جسر يأتي دعمًا لتوجه الشركة الناشئة في خدمة الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتقديم حل تقني متقدم ومتكامل لإدارة الموارد البشرية في السعودية، وبصورة متوافقة تمامًا مع نظام مكتب العمل السعودي، مع إمكانية غير محدودة للربط مع كل المنصات الحكومية المهمة مثل "مقيم، مدد" وغيرها، إضافة إلى البنوك والبرامج المحاسبية وأنظمة ERP؛ ليكون كل شيء تحتاجه لإدارة الموارد البشرية في مكان واحد.

وأضاف أن هذه الانطلاقة هي البداية، وسنستمر في تطوير الخدمات نقدمها، والحلول الذكية لإدارة الموارد البشرية في المملكة.

ولفت "عكار" إلى أن هذا الإصدار الجديد من جسر شَمِلَ عدة تحديثات مهمة مثل تقييم أداء الموظفين، ودفتر الأستاذ للمحاسبين، وميزة التقارير المخصصة التي تتيح للشركات بناء تقارير تفصيلية تساعد الشركات على متابعة موظفيها، واتخاذ القرارات السليمة بدقة وبناء على الأرقام، إلى جانب إطلاق باقات وأسعار جديدة للنظام لتناسب الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

ويمكن الاطلاع على نشرة إطلاق الهوية الجديدة وإعلان التحديثات الجوهرية من جسر، عبر الرابط https://eu1.hubs.ly/y0fvQT0.

وتابع أن المملكة اليوم في مرحلة نمو ضخمة، والكثير من الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالعمل وإدارة الموارد البشرية حدث بالفعل، والمزيد في الطريق، هذا التقدم الكبير يحتم على عملائنا وشركائنا التحرك بنفس السرعة التي تتحرك فيها الجهات الحكومية المسؤولة ليكونوا ضمن الشركات والجهات الرائدة؛ لذا فإن توجهنا الجديد يأخذ وتيرة التسارع في الأنظمة والتشريعات كموجه، ونعمل على تطوير نظامنا بنفس السرعة اللازمة لدعم عملائنا وشركائنا للمحافظة على مستوى عالٍ من التوافقية مع الأنظمة والتشريعات الجديدة، وبتكامل تام مع كل التشريعات والمنصات.

جدير بالذكر أن "جسر" هي شركة سعودية ناشئة متخصصة في تقنيات وأنظمة إدارة الموارد البشرية للشركات، ولديها مئات العملاء مثل شركة جاهز، ومرسول، وهيئة تنمية الصادرات السعودي، ثقة، والهيئة العامة للمنافسة، ومدارس مسك، وفطور فارس، إلى جانب مجموعة من الشركاء مثل شركة المطار، وولاء بلس وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جسر" لإدارة الموارد البشرية يطلق تحديثات جديدة لخدمة الشركات السعودية
سبق

أطلقت شركة جسر، هويتها الجديدة ومجموعة من التحديثات المهمة لخدمة الشركات السعودية بمختلف أحجامها عبر نظامها لإدارة الموارد البشرية الذي يتميز بأنه متكامل مع المنصات المهمة ومصمم بما يناسب احتياجات السوق المحلي.

وقال المدير التنفيذي لجسر المهندس محمد بن صالح عكار: إن تغيير هوية جسر يأتي دعمًا لتوجه الشركة الناشئة في خدمة الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتقديم حل تقني متقدم ومتكامل لإدارة الموارد البشرية في السعودية، وبصورة متوافقة تمامًا مع نظام مكتب العمل السعودي، مع إمكانية غير محدودة للربط مع كل المنصات الحكومية المهمة مثل "مقيم، مدد" وغيرها، إضافة إلى البنوك والبرامج المحاسبية وأنظمة ERP؛ ليكون كل شيء تحتاجه لإدارة الموارد البشرية في مكان واحد.

وأضاف أن هذه الانطلاقة هي البداية، وسنستمر في تطوير الخدمات نقدمها، والحلول الذكية لإدارة الموارد البشرية في المملكة.

ولفت "عكار" إلى أن هذا الإصدار الجديد من جسر شَمِلَ عدة تحديثات مهمة مثل تقييم أداء الموظفين، ودفتر الأستاذ للمحاسبين، وميزة التقارير المخصصة التي تتيح للشركات بناء تقارير تفصيلية تساعد الشركات على متابعة موظفيها، واتخاذ القرارات السليمة بدقة وبناء على الأرقام، إلى جانب إطلاق باقات وأسعار جديدة للنظام لتناسب الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

ويمكن الاطلاع على نشرة إطلاق الهوية الجديدة وإعلان التحديثات الجوهرية من جسر، عبر الرابط https://eu1.hubs.ly/y0fvQT0.

وتابع أن المملكة اليوم في مرحلة نمو ضخمة، والكثير من الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالعمل وإدارة الموارد البشرية حدث بالفعل، والمزيد في الطريق، هذا التقدم الكبير يحتم على عملائنا وشركائنا التحرك بنفس السرعة التي تتحرك فيها الجهات الحكومية المسؤولة ليكونوا ضمن الشركات والجهات الرائدة؛ لذا فإن توجهنا الجديد يأخذ وتيرة التسارع في الأنظمة والتشريعات كموجه، ونعمل على تطوير نظامنا بنفس السرعة اللازمة لدعم عملائنا وشركائنا للمحافظة على مستوى عالٍ من التوافقية مع الأنظمة والتشريعات الجديدة، وبتكامل تام مع كل التشريعات والمنصات.

جدير بالذكر أن "جسر" هي شركة سعودية ناشئة متخصصة في تقنيات وأنظمة إدارة الموارد البشرية للشركات، ولديها مئات العملاء مثل شركة جاهز، ومرسول، وهيئة تنمية الصادرات السعودي، ثقة، والهيئة العامة للمنافسة، ومدارس مسك، وفطور فارس، إلى جانب مجموعة من الشركاء مثل شركة المطار، وولاء بلس وغيرها.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
01:24 PM

"جسر" لإدارة الموارد البشرية يطلق تحديثات جديدة لخدمة الشركات السعودية

يتوافق مع نظام العمل ويناسب احتياجات ومتطلبات السوق المحلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة جسر، هويتها الجديدة ومجموعة من التحديثات المهمة لخدمة الشركات السعودية بمختلف أحجامها عبر نظامها لإدارة الموارد البشرية الذي يتميز بأنه متكامل مع المنصات المهمة ومصمم بما يناسب احتياجات السوق المحلي.

وقال المدير التنفيذي لجسر المهندس محمد بن صالح عكار: إن تغيير هوية جسر يأتي دعمًا لتوجه الشركة الناشئة في خدمة الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتقديم حل تقني متقدم ومتكامل لإدارة الموارد البشرية في السعودية، وبصورة متوافقة تمامًا مع نظام مكتب العمل السعودي، مع إمكانية غير محدودة للربط مع كل المنصات الحكومية المهمة مثل "مقيم، مدد" وغيرها، إضافة إلى البنوك والبرامج المحاسبية وأنظمة ERP؛ ليكون كل شيء تحتاجه لإدارة الموارد البشرية في مكان واحد.

وأضاف أن هذه الانطلاقة هي البداية، وسنستمر في تطوير الخدمات نقدمها، والحلول الذكية لإدارة الموارد البشرية في المملكة.

ولفت "عكار" إلى أن هذا الإصدار الجديد من جسر شَمِلَ عدة تحديثات مهمة مثل تقييم أداء الموظفين، ودفتر الأستاذ للمحاسبين، وميزة التقارير المخصصة التي تتيح للشركات بناء تقارير تفصيلية تساعد الشركات على متابعة موظفيها، واتخاذ القرارات السليمة بدقة وبناء على الأرقام، إلى جانب إطلاق باقات وأسعار جديدة للنظام لتناسب الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

ويمكن الاطلاع على نشرة إطلاق الهوية الجديدة وإعلان التحديثات الجوهرية من جسر، عبر الرابط https://eu1.hubs.ly/y0fvQT0.

وتابع أن المملكة اليوم في مرحلة نمو ضخمة، والكثير من الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالعمل وإدارة الموارد البشرية حدث بالفعل، والمزيد في الطريق، هذا التقدم الكبير يحتم على عملائنا وشركائنا التحرك بنفس السرعة التي تتحرك فيها الجهات الحكومية المسؤولة ليكونوا ضمن الشركات والجهات الرائدة؛ لذا فإن توجهنا الجديد يأخذ وتيرة التسارع في الأنظمة والتشريعات كموجه، ونعمل على تطوير نظامنا بنفس السرعة اللازمة لدعم عملائنا وشركائنا للمحافظة على مستوى عالٍ من التوافقية مع الأنظمة والتشريعات الجديدة، وبتكامل تام مع كل التشريعات والمنصات.

جدير بالذكر أن "جسر" هي شركة سعودية ناشئة متخصصة في تقنيات وأنظمة إدارة الموارد البشرية للشركات، ولديها مئات العملاء مثل شركة جاهز، ومرسول، وهيئة تنمية الصادرات السعودي، ثقة، والهيئة العامة للمنافسة، ومدارس مسك، وفطور فارس، إلى جانب مجموعة من الشركاء مثل شركة المطار، وولاء بلس وغيرها.

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