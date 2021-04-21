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السعودية تتفق مع اليونان على تزويدها بمنظومات "باتريوت"

ستستخدم من أجل حماية أهم منشآت الطاقة في المملكة

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، أمس الثلاثاء، أن السعودية واليونان وقعتا على اتفاق خاص بتزويد المملكة بمنظومات للدفاع الجوي الصاروخي من طراز "باتريوت".

وذكر دبلوماسي يوناني في حديث لـ"رويترز" أن "الاتفاق تم توقيعه أمس في الرياض من قبل الطرفين".

وأوضح المسؤول اليوناني أن منظومات "باتريوت" أمريكية الصنع ستستخدم من أجل حماية أهم منشآت الطاقة في المملكة.

ويأتي إبرام الاتفاق بعد أن استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في وقت سابق من الثلاثاء، وزيري الخارجية والدفاع اليونانيين، نيكوس ديندياس ونيكوس باناغيوتوبولوس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تتفق مع اليونان على تزويدها بمنظومات "باتريوت"
سبق

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، أمس الثلاثاء، أن السعودية واليونان وقعتا على اتفاق خاص بتزويد المملكة بمنظومات للدفاع الجوي الصاروخي من طراز "باتريوت".

وذكر دبلوماسي يوناني في حديث لـ"رويترز" أن "الاتفاق تم توقيعه أمس في الرياض من قبل الطرفين".

وأوضح المسؤول اليوناني أن منظومات "باتريوت" أمريكية الصنع ستستخدم من أجل حماية أهم منشآت الطاقة في المملكة.

ويأتي إبرام الاتفاق بعد أن استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في وقت سابق من الثلاثاء، وزيري الخارجية والدفاع اليونانيين، نيكوس ديندياس ونيكوس باناغيوتوبولوس.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
04:51 PM

السعودية تتفق مع اليونان على تزويدها بمنظومات "باتريوت"

ستستخدم من أجل حماية أهم منشآت الطاقة في المملكة

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محمد البقمي - الرياض
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، أمس الثلاثاء، أن السعودية واليونان وقعتا على اتفاق خاص بتزويد المملكة بمنظومات للدفاع الجوي الصاروخي من طراز "باتريوت".

وذكر دبلوماسي يوناني في حديث لـ"رويترز" أن "الاتفاق تم توقيعه أمس في الرياض من قبل الطرفين".

وأوضح المسؤول اليوناني أن منظومات "باتريوت" أمريكية الصنع ستستخدم من أجل حماية أهم منشآت الطاقة في المملكة.

ويأتي إبرام الاتفاق بعد أن استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في وقت سابق من الثلاثاء، وزيري الخارجية والدفاع اليونانيين، نيكوس ديندياس ونيكوس باناغيوتوبولوس.

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