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جلسات استشارية لتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة خلال ملتقى "بيبان الرياض"

في مجالات تجارية مختلفة

يوفّر "باب ريادة الأعمال"، أحد أبواب ملتقى "بيبان الرياض"، الفرصة لإطلاع زواره على تجارب الشركات الناشئة، ومساعدتهم في تجاوز العقبات التي قد تواجههم في مشروعاتهم.

"سبق" تجولت للتعرف على أهم جوانب الباب ويضم الجلسات الاستشارية، حيث يُعرض جدول بأسماء وتخصصات المرشدين، يوضح مواعيد وجودهم، وقائمة تصل إلى 20 مستشارًا في اليوم الواحد، ومن خلال ذلك يتعرّف كل زائر ورائد أعمال أولاً على المستشار المناسب في تخصصه المهني والعملي، ليقوم بعد ذلك بحجز استشارته المجانية والفورية.

ويسعى كل مرشد أو مستشار لإزالة كل المعوقات التي تواجه رواد الأعمال من ناحية الحاضنات والمسرعات، ومن ناحية المبادرات الخاصة بـ"منشآت"، وريادة الأعمال الاجتماعية، والشركات الناشئة الجامعية، من خلال حصر ومواجهة كل المشكلات التي تواجه رواد الأعمال وتقديم الحلول السريعة لخدمتهم.

ويتنوّع جدول مرشدي "باب ريادة الأعمال" في الكثير من التخصصات، كالأنشطة المالية، وأنشطة التأمين، وخدمات الدعم والإدارة، وتقنية المعلومات والتحول الرقمي، والدعاية والإعلان، والتقنية، والابتكار، ونماذج الأعمال التجارية، والتجارة الإلكترونية، والمعلومات والاتصالات، والفنون، والأنشطة العقارية، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والتصنيع، وأنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي، والإدارة والمبيعات، والجملة، وقطاع التجزئة، والقانون.

يُذكر أن ملتقى "بيبان الرياض" الذي يختتم أعماله اليوم السبت، استقطب 180 جهة من القطاعين الحكومي والخاص الداعمة والممكّنة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ لهدف مساعدة المنشآت ورواد الأعمال على النمو والتوسع ورفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوعي بالمهارات الأساسية التي تمكّن المنشآت من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح.

ملتقى بيبان الرياض ريادة الأعمال الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جلسات استشارية لتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة خلال ملتقى "بيبان الرياض"
سبق

يوفّر "باب ريادة الأعمال"، أحد أبواب ملتقى "بيبان الرياض"، الفرصة لإطلاع زواره على تجارب الشركات الناشئة، ومساعدتهم في تجاوز العقبات التي قد تواجههم في مشروعاتهم.

"سبق" تجولت للتعرف على أهم جوانب الباب ويضم الجلسات الاستشارية، حيث يُعرض جدول بأسماء وتخصصات المرشدين، يوضح مواعيد وجودهم، وقائمة تصل إلى 20 مستشارًا في اليوم الواحد، ومن خلال ذلك يتعرّف كل زائر ورائد أعمال أولاً على المستشار المناسب في تخصصه المهني والعملي، ليقوم بعد ذلك بحجز استشارته المجانية والفورية.

ويسعى كل مرشد أو مستشار لإزالة كل المعوقات التي تواجه رواد الأعمال من ناحية الحاضنات والمسرعات، ومن ناحية المبادرات الخاصة بـ"منشآت"، وريادة الأعمال الاجتماعية، والشركات الناشئة الجامعية، من خلال حصر ومواجهة كل المشكلات التي تواجه رواد الأعمال وتقديم الحلول السريعة لخدمتهم.

ويتنوّع جدول مرشدي "باب ريادة الأعمال" في الكثير من التخصصات، كالأنشطة المالية، وأنشطة التأمين، وخدمات الدعم والإدارة، وتقنية المعلومات والتحول الرقمي، والدعاية والإعلان، والتقنية، والابتكار، ونماذج الأعمال التجارية، والتجارة الإلكترونية، والمعلومات والاتصالات، والفنون، والأنشطة العقارية، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والتصنيع، وأنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي، والإدارة والمبيعات، والجملة، وقطاع التجزئة، والقانون.

يُذكر أن ملتقى "بيبان الرياض" الذي يختتم أعماله اليوم السبت، استقطب 180 جهة من القطاعين الحكومي والخاص الداعمة والممكّنة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ لهدف مساعدة المنشآت ورواد الأعمال على النمو والتوسع ورفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوعي بالمهارات الأساسية التي تمكّن المنشآت من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
08:34 PM

جلسات استشارية لتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة خلال ملتقى "بيبان الرياض"

في مجالات تجارية مختلفة

A A A
خلود غنام - الرياض
1
179

يوفّر "باب ريادة الأعمال"، أحد أبواب ملتقى "بيبان الرياض"، الفرصة لإطلاع زواره على تجارب الشركات الناشئة، ومساعدتهم في تجاوز العقبات التي قد تواجههم في مشروعاتهم.

"سبق" تجولت للتعرف على أهم جوانب الباب ويضم الجلسات الاستشارية، حيث يُعرض جدول بأسماء وتخصصات المرشدين، يوضح مواعيد وجودهم، وقائمة تصل إلى 20 مستشارًا في اليوم الواحد، ومن خلال ذلك يتعرّف كل زائر ورائد أعمال أولاً على المستشار المناسب في تخصصه المهني والعملي، ليقوم بعد ذلك بحجز استشارته المجانية والفورية.

ويسعى كل مرشد أو مستشار لإزالة كل المعوقات التي تواجه رواد الأعمال من ناحية الحاضنات والمسرعات، ومن ناحية المبادرات الخاصة بـ"منشآت"، وريادة الأعمال الاجتماعية، والشركات الناشئة الجامعية، من خلال حصر ومواجهة كل المشكلات التي تواجه رواد الأعمال وتقديم الحلول السريعة لخدمتهم.

ويتنوّع جدول مرشدي "باب ريادة الأعمال" في الكثير من التخصصات، كالأنشطة المالية، وأنشطة التأمين، وخدمات الدعم والإدارة، وتقنية المعلومات والتحول الرقمي، والدعاية والإعلان، والتقنية، والابتكار، ونماذج الأعمال التجارية، والتجارة الإلكترونية، والمعلومات والاتصالات، والفنون، والأنشطة العقارية، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والتصنيع، وأنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي، والإدارة والمبيعات، والجملة، وقطاع التجزئة، والقانون.

يُذكر أن ملتقى "بيبان الرياض" الذي يختتم أعماله اليوم السبت، استقطب 180 جهة من القطاعين الحكومي والخاص الداعمة والممكّنة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ لهدف مساعدة المنشآت ورواد الأعمال على النمو والتوسع ورفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوعي بالمهارات الأساسية التي تمكّن المنشآت من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح.

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