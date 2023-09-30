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مطارات باريس تعود للعمل بعد عطل دام نصف ساعة

أثّر على النظام الذي يدير جداول الرحلات

بعد عطل فني أصاب منظومة خطط الرحلات، اليوم الخميس، عادت مطارات باريس في فرنسا للعمل تدريجياً.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا، على حسابها الرسمي في تويتر، إن هناك استئنافا تدريجيا للحركة الجوية في مطارات باريس بعد عطل فني دام أقل من 30 دقيقة.

وكانت الرحلات قد علقت، صباح الخميس، من مطاري أورلي ورواسي-شارل ديغول في باريس بسبب عطل فني.

وقالت ناطقة باسم المديرية لوكالة فرانس برس إن هذا العطل الفني يؤثر على "النظام الذي يدير جداول الرحلات" والعمل جارٍ لإصلاحه.

وأشارت إلى أن عمليات الإقلاع "توقفت" لكن عمليات الهبوط "ما زالت مستمرة".

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مطارات باريس تعود للعمل بعد عطل دام نصف ساعة
سبق

بعد عطل فني أصاب منظومة خطط الرحلات، اليوم الخميس، عادت مطارات باريس في فرنسا للعمل تدريجياً.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا، على حسابها الرسمي في تويتر، إن هناك استئنافا تدريجيا للحركة الجوية في مطارات باريس بعد عطل فني دام أقل من 30 دقيقة.

وكانت الرحلات قد علقت، صباح الخميس، من مطاري أورلي ورواسي-شارل ديغول في باريس بسبب عطل فني.

وقالت ناطقة باسم المديرية لوكالة فرانس برس إن هذا العطل الفني يؤثر على "النظام الذي يدير جداول الرحلات" والعمل جارٍ لإصلاحه.

وأشارت إلى أن عمليات الإقلاع "توقفت" لكن عمليات الهبوط "ما زالت مستمرة".

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
01:40 PM

مطارات باريس تعود للعمل بعد عطل دام نصف ساعة

أثّر على النظام الذي يدير جداول الرحلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد عطل فني أصاب منظومة خطط الرحلات، اليوم الخميس، عادت مطارات باريس في فرنسا للعمل تدريجياً.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا، على حسابها الرسمي في تويتر، إن هناك استئنافا تدريجيا للحركة الجوية في مطارات باريس بعد عطل فني دام أقل من 30 دقيقة.

وكانت الرحلات قد علقت، صباح الخميس، من مطاري أورلي ورواسي-شارل ديغول في باريس بسبب عطل فني.

وقالت ناطقة باسم المديرية لوكالة فرانس برس إن هذا العطل الفني يؤثر على "النظام الذي يدير جداول الرحلات" والعمل جارٍ لإصلاحه.

وأشارت إلى أن عمليات الإقلاع "توقفت" لكن عمليات الهبوط "ما زالت مستمرة".

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