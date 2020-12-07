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الطائف.. حملة على محال العطارة تضبط مواد ذات ادعاءات طبية مضللة

تجاوزات بالجملة منها سوء التخزين وانتهاء الرخص وتجاهل الاحترازات

ضبطت أمانة الطائف -ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات- ضمن جولات رقابية ميدانية للجنة العطارة، التي تشارك فيها إدارة الشرطة والشؤون الصحية بالطائف وفرع وزارة التجارة إلى جانب الأمانة؛ أكثر من 18 كيلو جرامًا من المواد ذات الادعاءات الطبية المضللة، وغير المصرح بتداولها داخل محلات العطارة.

وأوضحت أمانة الطائف، أن اللجنة نفّذت جولاتها الرقابية على أكثر من 60 محلًّا لبيع مواد العطارة وملحقاتها، وضبطت تجاوزات صحية ونظامية منها سوء التخزين والحفظ وانتهاء الرخص البلدية، وتدني مستوى النظافة، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى بيع مواد ذات ادعاءات طبية ومواد مجهولة المصدر، ومواد لا تحمل تاريخ إنتاج أو انتهاء.. واتخذت اللجنة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مع إدراجهم ضمن برنامج للمراقبة المستمرة؛ لضمان عدم تكرار المخالفات واتباع الأنظمة والتعليمات.

وأشارت الأمانة إلى أن البرامج الرقابية المخصصة لمتابعة محلات العطارة؛ هدفت إلى الحد من تداول منتجات غير مصرح بتداولها داخل محلات العطار، وضمان سلامة المعروضات وخضوعها للرقابة البلدية؛ حفاظًا على صحة المستهلك.

وبيّنت أن تداول منتجات غير خاضعة للرقابة الطبية وغير مصرح لها، قد يُلحق الضرر بمستخدميهًا؛ نظرًا إلى أنها تُصرف بدون وصفة طبية، ولا تحتوي على إرشادات وطرق للاستخدام، ويتم تداولها بدون إشراف طبي.

أمانة الطائف

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الطائف.. حملة على محال العطارة تضبط مواد ذات ادعاءات طبية مضللة
سبق

ضبطت أمانة الطائف -ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات- ضمن جولات رقابية ميدانية للجنة العطارة، التي تشارك فيها إدارة الشرطة والشؤون الصحية بالطائف وفرع وزارة التجارة إلى جانب الأمانة؛ أكثر من 18 كيلو جرامًا من المواد ذات الادعاءات الطبية المضللة، وغير المصرح بتداولها داخل محلات العطارة.

وأوضحت أمانة الطائف، أن اللجنة نفّذت جولاتها الرقابية على أكثر من 60 محلًّا لبيع مواد العطارة وملحقاتها، وضبطت تجاوزات صحية ونظامية منها سوء التخزين والحفظ وانتهاء الرخص البلدية، وتدني مستوى النظافة، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى بيع مواد ذات ادعاءات طبية ومواد مجهولة المصدر، ومواد لا تحمل تاريخ إنتاج أو انتهاء.. واتخذت اللجنة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مع إدراجهم ضمن برنامج للمراقبة المستمرة؛ لضمان عدم تكرار المخالفات واتباع الأنظمة والتعليمات.

وأشارت الأمانة إلى أن البرامج الرقابية المخصصة لمتابعة محلات العطارة؛ هدفت إلى الحد من تداول منتجات غير مصرح بتداولها داخل محلات العطار، وضمان سلامة المعروضات وخضوعها للرقابة البلدية؛ حفاظًا على صحة المستهلك.

وبيّنت أن تداول منتجات غير خاضعة للرقابة الطبية وغير مصرح لها، قد يُلحق الضرر بمستخدميهًا؛ نظرًا إلى أنها تُصرف بدون وصفة طبية، ولا تحتوي على إرشادات وطرق للاستخدام، ويتم تداولها بدون إشراف طبي.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
12:28 PM

الطائف.. حملة على محال العطارة تضبط مواد ذات ادعاءات طبية مضللة

تجاوزات بالجملة منها سوء التخزين وانتهاء الرخص وتجاهل الاحترازات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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ضبطت أمانة الطائف -ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات- ضمن جولات رقابية ميدانية للجنة العطارة، التي تشارك فيها إدارة الشرطة والشؤون الصحية بالطائف وفرع وزارة التجارة إلى جانب الأمانة؛ أكثر من 18 كيلو جرامًا من المواد ذات الادعاءات الطبية المضللة، وغير المصرح بتداولها داخل محلات العطارة.

وأوضحت أمانة الطائف، أن اللجنة نفّذت جولاتها الرقابية على أكثر من 60 محلًّا لبيع مواد العطارة وملحقاتها، وضبطت تجاوزات صحية ونظامية منها سوء التخزين والحفظ وانتهاء الرخص البلدية، وتدني مستوى النظافة، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى بيع مواد ذات ادعاءات طبية ومواد مجهولة المصدر، ومواد لا تحمل تاريخ إنتاج أو انتهاء.. واتخذت اللجنة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مع إدراجهم ضمن برنامج للمراقبة المستمرة؛ لضمان عدم تكرار المخالفات واتباع الأنظمة والتعليمات.

وأشارت الأمانة إلى أن البرامج الرقابية المخصصة لمتابعة محلات العطارة؛ هدفت إلى الحد من تداول منتجات غير مصرح بتداولها داخل محلات العطار، وضمان سلامة المعروضات وخضوعها للرقابة البلدية؛ حفاظًا على صحة المستهلك.

وبيّنت أن تداول منتجات غير خاضعة للرقابة الطبية وغير مصرح لها، قد يُلحق الضرر بمستخدميهًا؛ نظرًا إلى أنها تُصرف بدون وصفة طبية، ولا تحتوي على إرشادات وطرق للاستخدام، ويتم تداولها بدون إشراف طبي.

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