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بنجاح تخطى المتوسط العالمي.."سعود الطبية": 150 عملية قلب مفتوح خلال عامين

القسم يضم نخبة من الكفاءات.. وتمّ تدريب الطواقم الطبية من جرّاحين وممرّضين

سجّلت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بقسم جراحة القلب بمركز صحة القلب، 150 عملية قلب مفتوح، خلال العامين الماضيين، بنسبة نجاح تخطت المتوسط العالمي.

وأوضحت المدينة على لسان رئيس القسم الدكتور ناصر الجريد؛ أن هذا العدد يتضمن 14 حالة بتقنية القلب النابض وبنسبة نجاح وصلت إلى 100%، ولله الحمد، كما تم إجراء 22 حالة من ذوات القلب الضعيف التي تراوح قوة القلب فيها بين 20 و35% وبنسبة نجاح 100%، ولله الحمد.

وأشار الدكتور الجريد؛ إلى أن نسبة المضاعفات في العمليات تعد في الحد الأدنى مقارنة بالمتوسطات العالمية وبعض أنواعها أقل من ذلك.

ونوّه الدكتور الجريد؛ بأن قسم جراحة القلب يُعد أحدث قسم في المدينة، حيث افتتح قبل نحو عامين، وتم تدريب الطواقم الطبية في القسم من جرّاحين وممرّضين وفنيين في غرف العمليات وفي الأجنحة المختلفة.

ولفت إلى أن القسم يضم نخبة من الكفاءات والخبرات، حيث يشتمل على استشاريَّي جراحة قلب، 3 أخصائيي جراحة قلب، 3 فنيي تروية قلبية، استشاريَّي تخدير قلب، استشاري عناية مركزة قلبية، إضافة إلى 6 فنيين في عمليات جراحة القلب.

وختم الدكتور الجريد؛ تصريحه، مقدماً شكره وتقديره لكل الأقسام المساندة لقسم جراحة القلب، وهي: جميع أقسام مركز صحة القلب، قسم العمليات، قسم العناية المركزة، بنك الدم، الصيدلية، قسم التخدير، قسم تنسيق العمليات، التمريض بأقسامه المختلفة.

يُذكر أن القسم كرّم المساهمين كافة في تحقيق إنجازاته، بحضور قيادات المدينة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بنجاح تخطى المتوسط العالمي.."سعود الطبية": 150 عملية قلب مفتوح خلال عامين
سبق

سجّلت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بقسم جراحة القلب بمركز صحة القلب، 150 عملية قلب مفتوح، خلال العامين الماضيين، بنسبة نجاح تخطت المتوسط العالمي.

وأوضحت المدينة على لسان رئيس القسم الدكتور ناصر الجريد؛ أن هذا العدد يتضمن 14 حالة بتقنية القلب النابض وبنسبة نجاح وصلت إلى 100%، ولله الحمد، كما تم إجراء 22 حالة من ذوات القلب الضعيف التي تراوح قوة القلب فيها بين 20 و35% وبنسبة نجاح 100%، ولله الحمد.

وأشار الدكتور الجريد؛ إلى أن نسبة المضاعفات في العمليات تعد في الحد الأدنى مقارنة بالمتوسطات العالمية وبعض أنواعها أقل من ذلك.

ونوّه الدكتور الجريد؛ بأن قسم جراحة القلب يُعد أحدث قسم في المدينة، حيث افتتح قبل نحو عامين، وتم تدريب الطواقم الطبية في القسم من جرّاحين وممرّضين وفنيين في غرف العمليات وفي الأجنحة المختلفة.

ولفت إلى أن القسم يضم نخبة من الكفاءات والخبرات، حيث يشتمل على استشاريَّي جراحة قلب، 3 أخصائيي جراحة قلب، 3 فنيي تروية قلبية، استشاريَّي تخدير قلب، استشاري عناية مركزة قلبية، إضافة إلى 6 فنيين في عمليات جراحة القلب.

وختم الدكتور الجريد؛ تصريحه، مقدماً شكره وتقديره لكل الأقسام المساندة لقسم جراحة القلب، وهي: جميع أقسام مركز صحة القلب، قسم العمليات، قسم العناية المركزة، بنك الدم، الصيدلية، قسم التخدير، قسم تنسيق العمليات، التمريض بأقسامه المختلفة.

يُذكر أن القسم كرّم المساهمين كافة في تحقيق إنجازاته، بحضور قيادات المدينة.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
10:44 AM

بنجاح تخطى المتوسط العالمي.."سعود الطبية": 150 عملية قلب مفتوح خلال عامين

القسم يضم نخبة من الكفاءات.. وتمّ تدريب الطواقم الطبية من جرّاحين وممرّضين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بقسم جراحة القلب بمركز صحة القلب، 150 عملية قلب مفتوح، خلال العامين الماضيين، بنسبة نجاح تخطت المتوسط العالمي.

وأوضحت المدينة على لسان رئيس القسم الدكتور ناصر الجريد؛ أن هذا العدد يتضمن 14 حالة بتقنية القلب النابض وبنسبة نجاح وصلت إلى 100%، ولله الحمد، كما تم إجراء 22 حالة من ذوات القلب الضعيف التي تراوح قوة القلب فيها بين 20 و35% وبنسبة نجاح 100%، ولله الحمد.

وأشار الدكتور الجريد؛ إلى أن نسبة المضاعفات في العمليات تعد في الحد الأدنى مقارنة بالمتوسطات العالمية وبعض أنواعها أقل من ذلك.

ونوّه الدكتور الجريد؛ بأن قسم جراحة القلب يُعد أحدث قسم في المدينة، حيث افتتح قبل نحو عامين، وتم تدريب الطواقم الطبية في القسم من جرّاحين وممرّضين وفنيين في غرف العمليات وفي الأجنحة المختلفة.

ولفت إلى أن القسم يضم نخبة من الكفاءات والخبرات، حيث يشتمل على استشاريَّي جراحة قلب، 3 أخصائيي جراحة قلب، 3 فنيي تروية قلبية، استشاريَّي تخدير قلب، استشاري عناية مركزة قلبية، إضافة إلى 6 فنيين في عمليات جراحة القلب.

وختم الدكتور الجريد؛ تصريحه، مقدماً شكره وتقديره لكل الأقسام المساندة لقسم جراحة القلب، وهي: جميع أقسام مركز صحة القلب، قسم العمليات، قسم العناية المركزة، بنك الدم، الصيدلية، قسم التخدير، قسم تنسيق العمليات، التمريض بأقسامه المختلفة.

يُذكر أن القسم كرّم المساهمين كافة في تحقيق إنجازاته، بحضور قيادات المدينة.

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