وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في السنغال بلغ 14795 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 303 حالة وفاة.

السنغال تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-24 سجّلت السنغال 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في السنغال بلغ 14795 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 303 حالة وفاة.



24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 01:57 AM

السنغال تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات ارتفع الإجمالي إلى 14795 مصابًا و303 حالة وفاة





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سجّلت السنغال 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في السنغال بلغ 14795 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 303 حالة وفاة.

