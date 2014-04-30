"خيمي" الوحدة: نقترب بقوة من ضم مهاجم الأهلي "عسيري"

قال لـ"سبق": حسم ملف الجهاز الفني والمحترفين الأجانب خلال أيام

أكد رئيس نادي الوحدة السعودي حاتم خيمي، أن ناديه اقترب من التوقيع مع مهاجم النادي الأهلي السعودي، الدولي مهند عسيري؛ لدعم صفوف خط المقدمة في الفريق الكروي الأول، الصاعد حديثاً للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، للموسم الرياضي المقبل 2018-2019.

وقال "خيمي" لـ"سبق": لن نتردد في تسجيل أي لاعب يكون إضافة للفريق خلال الفترة المقبلة القريبة بمشيئة الله، عاقدون العزم على عودة الفرسان لمكانهم الطبيعي كأحد الكبار في الدوري السعودي وأعرقها في دعم مسيرة المنتخبات السعودية بمختلف فئاتها".

وأشار "خيمي" إلى قرب حسم ملف الجهاز الفني والمحترفين الأجانب خلال أيام قليلة.

جدير بالذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ كان سبباً رئيسياً في رفع الإيقاف عن نادي الوحدة من قبل "فيفا"، حيث بذل جهوداً كبيرة في هذا الشأن، بعد أن كان الوحدة مطالباً بدفع مبلغ 75 ألف دولار لتفادي قرار منع التسجيل.