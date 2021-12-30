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مهرجان "عبية" ينطلق في العاشر من يناير برعاية أمير الرياض

الفعاليات تتضمن عروضًا حية لركوب الخيل ومنطقة للتسوق ومطاعم

تشهد العاصمة الرياض انطلاقة المهرجان السعودي للجواد العربي بنسخته الثانية في منتجع الفروسية العالمي، تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبشعار "عبية في الدرعية".

ويقام المهرجان بالشراكة مع هيئة تطوير بوابة الدرعية وإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، الذي سيستمر لمدة ثمانية أيام متتالية من تاريخ انطلاقته 10 يناير 2022م.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة؛ ومن أبرزها مزاد فخر الدرعية لنخبة الخيل، الذي سيعود جزء من عائدات ريعه للجمعيات الخيرية، وبطولة دولية لجمال الخيل العربية الأصيلة تصنيف (B)، ومتحف حي للخيول العربية الأصيلة التي تعود جذور سلالاتها لعهد الأئمة، ومركز تدريب لركوب الخيل بحصص تدريبية لجميع أفراد العائلة تحت إشراف مدربين محترفين من الجنسين "الرجال/ النساء".

وتشمل الفعاليات كذلك عروضًا حية لركوب الخيل لعرض التناغم الرائع بين الإنسان والخيل، وعروض فرسان، والمسابقات الفنية، ومنطقة التسوق والمطاعم، وغيرها من الفعاليات العديدة.

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مهرجان "عبية" ينطلق في العاشر من يناير برعاية أمير الرياض
سبق

تشهد العاصمة الرياض انطلاقة المهرجان السعودي للجواد العربي بنسخته الثانية في منتجع الفروسية العالمي، تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبشعار "عبية في الدرعية".

ويقام المهرجان بالشراكة مع هيئة تطوير بوابة الدرعية وإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، الذي سيستمر لمدة ثمانية أيام متتالية من تاريخ انطلاقته 10 يناير 2022م.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة؛ ومن أبرزها مزاد فخر الدرعية لنخبة الخيل، الذي سيعود جزء من عائدات ريعه للجمعيات الخيرية، وبطولة دولية لجمال الخيل العربية الأصيلة تصنيف (B)، ومتحف حي للخيول العربية الأصيلة التي تعود جذور سلالاتها لعهد الأئمة، ومركز تدريب لركوب الخيل بحصص تدريبية لجميع أفراد العائلة تحت إشراف مدربين محترفين من الجنسين "الرجال/ النساء".

وتشمل الفعاليات كذلك عروضًا حية لركوب الخيل لعرض التناغم الرائع بين الإنسان والخيل، وعروض فرسان، والمسابقات الفنية، ومنطقة التسوق والمطاعم، وغيرها من الفعاليات العديدة.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
12:36 PM
اخر تعديل
30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
02:13 PM

مهرجان "عبية" ينطلق في العاشر من يناير برعاية أمير الرياض

الفعاليات تتضمن عروضًا حية لركوب الخيل ومنطقة للتسوق ومطاعم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشهد العاصمة الرياض انطلاقة المهرجان السعودي للجواد العربي بنسخته الثانية في منتجع الفروسية العالمي، تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبشعار "عبية في الدرعية".

ويقام المهرجان بالشراكة مع هيئة تطوير بوابة الدرعية وإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، الذي سيستمر لمدة ثمانية أيام متتالية من تاريخ انطلاقته 10 يناير 2022م.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة؛ ومن أبرزها مزاد فخر الدرعية لنخبة الخيل، الذي سيعود جزء من عائدات ريعه للجمعيات الخيرية، وبطولة دولية لجمال الخيل العربية الأصيلة تصنيف (B)، ومتحف حي للخيول العربية الأصيلة التي تعود جذور سلالاتها لعهد الأئمة، ومركز تدريب لركوب الخيل بحصص تدريبية لجميع أفراد العائلة تحت إشراف مدربين محترفين من الجنسين "الرجال/ النساء".

وتشمل الفعاليات كذلك عروضًا حية لركوب الخيل لعرض التناغم الرائع بين الإنسان والخيل، وعروض فرسان، والمسابقات الفنية، ومنطقة التسوق والمطاعم، وغيرها من الفعاليات العديدة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,037
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,081
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,633
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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