المملكة تشارك في المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحدّ من مخاطر الكوارث
رأس مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وفد المملكة المشارك في المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحدّ من مخاطر الكوارث تحت عنوان "من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل المحلي للحدّ من مخاطر الكوارث"، الذي بدأت أعماله اليوم باستضافة المملكة المغربية عبر تقنية الاتصال المرئي.
ويهدف المنتدى في دورته الخامسة إلى تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات حول الأولويات الإقليمية العربية للحدّ من مخاطر الكوارث.
المملكة تشارك في المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحدّ من مخاطر الكوارث
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-11-08
رأس مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وفد المملكة المشارك في المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحدّ من مخاطر الكوارث تحت عنوان "من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل المحلي للحدّ من مخاطر الكوارث"، الذي بدأت أعماله اليوم باستضافة المملكة المغربية عبر تقنية الاتصال المرئي.
ويهدف المنتدى في دورته الخامسة إلى تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات حول الأولويات الإقليمية العربية للحدّ من مخاطر الكوارث.
08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
09:41 PM
اخر تعديل
09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
03:16 AM
المملكة تشارك في المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحدّ من مخاطر الكوارث
رأس مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وفد المملكة المشارك في المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحدّ من مخاطر الكوارث تحت عنوان "من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل المحلي للحدّ من مخاطر الكوارث"، الذي بدأت أعماله اليوم باستضافة المملكة المغربية عبر تقنية الاتصال المرئي.
ويهدف المنتدى في دورته الخامسة إلى تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات حول الأولويات الإقليمية العربية للحدّ من مخاطر الكوارث.