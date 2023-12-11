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"الهذيل": الفساد من أخطر الظواهر على نمو الفرد والمجتمعات ..و"كلنا متحدون"

حث منسوبي مدارس المكتب على التفاعل مع يومه الدولي وتعزيز جانب النزاهة

حثّ مدير مكتب التعليم بالروضة عماد بن محمد الهذيل، منسوبي المكتب والمسؤولين في المدارس، على التفاعل مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد، وتعزيز جانب النزاهة الذي يعد هو الأصل في الإنسان، ما لم يكن رقيبًا على نفسه أمام خالقه.

وقال "الهذيل": يعد الفساد من أخطر الظواهر على نمو الفرد والمجتمعات، ومعيق لعجلة التنمية، وواجبنا كتربويين أن نربي أبناءنا الطلاب على النزاهة ونبذ الفساد منذ نعومة أظفارهم، حتى يكبروا وتكبر في نفوسهم القيم الراقية.

وأضاف: نشارك العالم بشعار "متحدون على مكافحة الفساد"، ونسير على نهج وتوجهات قيادتنا الحكيمة في محاربة هذا الداء، فخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- دائمًا يقول "هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كل الأصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك"، ونحن مع مليكنا قلبًا وقالبًا ونؤمن أن ذلك جزء من البناء، كما أن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وعد بأن لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًا كان سواء كان أميرًا أو وزيرًا من تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسب، وهذا الوعد سيقضي على الفساد ويرفع معدل النزاهة للمملكة عالميًا.


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"الهذيل": الفساد من أخطر الظواهر على نمو الفرد والمجتمعات ..و"كلنا متحدون"
سبق

حثّ مدير مكتب التعليم بالروضة عماد بن محمد الهذيل، منسوبي المكتب والمسؤولين في المدارس، على التفاعل مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد، وتعزيز جانب النزاهة الذي يعد هو الأصل في الإنسان، ما لم يكن رقيبًا على نفسه أمام خالقه.

وقال "الهذيل": يعد الفساد من أخطر الظواهر على نمو الفرد والمجتمعات، ومعيق لعجلة التنمية، وواجبنا كتربويين أن نربي أبناءنا الطلاب على النزاهة ونبذ الفساد منذ نعومة أظفارهم، حتى يكبروا وتكبر في نفوسهم القيم الراقية.

وأضاف: نشارك العالم بشعار "متحدون على مكافحة الفساد"، ونسير على نهج وتوجهات قيادتنا الحكيمة في محاربة هذا الداء، فخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- دائمًا يقول "هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كل الأصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك"، ونحن مع مليكنا قلبًا وقالبًا ونؤمن أن ذلك جزء من البناء، كما أن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وعد بأن لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًا كان سواء كان أميرًا أو وزيرًا من تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسب، وهذا الوعد سيقضي على الفساد ويرفع معدل النزاهة للمملكة عالميًا.


10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
10:14 PM

"الهذيل": الفساد من أخطر الظواهر على نمو الفرد والمجتمعات ..و"كلنا متحدون"

حث منسوبي مدارس المكتب على التفاعل مع يومه الدولي وتعزيز جانب النزاهة

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عيسى الحربي - الرياض
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حثّ مدير مكتب التعليم بالروضة عماد بن محمد الهذيل، منسوبي المكتب والمسؤولين في المدارس، على التفاعل مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد، وتعزيز جانب النزاهة الذي يعد هو الأصل في الإنسان، ما لم يكن رقيبًا على نفسه أمام خالقه.

وقال "الهذيل": يعد الفساد من أخطر الظواهر على نمو الفرد والمجتمعات، ومعيق لعجلة التنمية، وواجبنا كتربويين أن نربي أبناءنا الطلاب على النزاهة ونبذ الفساد منذ نعومة أظفارهم، حتى يكبروا وتكبر في نفوسهم القيم الراقية.

وأضاف: نشارك العالم بشعار "متحدون على مكافحة الفساد"، ونسير على نهج وتوجهات قيادتنا الحكيمة في محاربة هذا الداء، فخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- دائمًا يقول "هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كل الأصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك"، ونحن مع مليكنا قلبًا وقالبًا ونؤمن أن ذلك جزء من البناء، كما أن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وعد بأن لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًا كان سواء كان أميرًا أو وزيرًا من تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسب، وهذا الوعد سيقضي على الفساد ويرفع معدل النزاهة للمملكة عالميًا.


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