بعد أكثر من 13 عامًا من الدخول في “عالم الطقس” وتحليله ومتابعته ونشر توقعاته اليومية، أعلن العشرات من المهتمين بجانب الطقس توقفهم عن بث توقعات الحالات الجوية وتحليل الطقس بشكلٍ يومي، استجابة لقرارات رسمية صدرت بمنعهم من بث توقعات الطقس إلا بموافقة المركز الوطني للأرصاد بالمملكة. وحدد النظام الجديد 12 شهرًا لكل من يمارس عملاً أو نشاطًا يتعلق بالأرصاد لتصحيح أوضاعهم بما يتناسب مع أحكام نظام الأرصاد. وقال عبدالله الحربي “متابعيني الكرام سأتوقف عن وضع توقعات الطقس حتى تتضح لنا آلية قرار نظام الأرصاد وبإذن الله متابعين معكم أخبار الأمطار عبر محبي المطر أولاً بأول” . وقال نزيه الحيزان “‏على الرحب والسعة ‏خطوة في الطريق الصحيح إن شاء الله تعالى لعمل مُنظم، قائم على أسس ثابتة ومعايير دقيقة تُبنى بأيادٍ ثقات لهم باع طويل ومُتزن في الرصد، ويخدم المجتمع، بعيدًا عن المُبالغات والإرجاف والتهويل ومحاولة صُنع السبق بعبارات تَضُر قبل أن تُفيد، وفق الله الجميع”. وأضاف طارق أبانمي، ‏بناء على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الأرصاد‏، سأتوقف عن الكتابة عن الطقس الخاص بالمملكة العربية السعودية إلى أن تتضح الصورة الكاملة، ‏لعل في الأمر خيرة، سعدت بمتابعتكم، نلتقيكم على خير إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير.

بعد 13 عامًا من التوقعات.. محللو وهواة الطقس يتوقفون عن نشر التوقعات المناخية مهنا التميمي سبق 2021-05-15 بعد أكثر من 13 عامًا من الدخول في “عالم الطقس” وتحليله ومتابعته ونشر توقعاته اليومية، أعلن العشرات من المهتمين بجانب الطقس توقفهم عن بث توقعات الحالات الجوية وتحليل الطقس بشكلٍ يومي، استجابة لقرارات رسمية صدرت بمنعهم من بث توقعات الطقس إلا بموافقة المركز الوطني للأرصاد بالمملكة.



وحدد النظام الجديد 12 شهرًا لكل من يمارس عملاً أو نشاطًا يتعلق بالأرصاد لتصحيح أوضاعهم بما يتناسب مع أحكام نظام الأرصاد.



وقال عبدالله الحربي “متابعيني الكرام سأتوقف عن وضع توقعات الطقس حتى تتضح لنا آلية قرار نظام الأرصاد وبإذن الله متابعين معكم أخبار الأمطار عبر محبي المطر أولاً بأول” .



وقال نزيه الحيزان “‏على الرحب والسعة ‏خطوة في الطريق الصحيح إن شاء الله تعالى لعمل مُنظم، قائم على أسس ثابتة ومعايير دقيقة تُبنى بأيادٍ ثقات لهم باع طويل ومُتزن في الرصد، ويخدم المجتمع، بعيدًا عن المُبالغات والإرجاف والتهويل ومحاولة صُنع السبق بعبارات تَضُر قبل أن تُفيد، وفق الله الجميع”.



وأضاف طارق أبانمي، ‏بناء على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الأرصاد‏، سأتوقف عن الكتابة عن الطقس الخاص بالمملكة العربية السعودية إلى أن تتضح الصورة الكاملة، ‏لعل في الأمر خيرة، سعدت بمتابعتكم، نلتقيكم على خير إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442 09:50 PM

اخر تعديل 16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442 05:39 AM

بعد 13 عامًا من التوقعات.. محللو وهواة الطقس يتوقفون عن نشر التوقعات المناخية التزامًا باشتراط موافقة المركز الوطني للأرصاد.. معايير دقيقة وأسس ثابتة





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بعد أكثر من 13 عامًا من الدخول في “عالم الطقس” وتحليله ومتابعته ونشر توقعاته اليومية، أعلن العشرات من المهتمين بجانب الطقس توقفهم عن بث توقعات الحالات الجوية وتحليل الطقس بشكلٍ يومي، استجابة لقرارات رسمية صدرت بمنعهم من بث توقعات الطقس إلا بموافقة المركز الوطني للأرصاد بالمملكة.



وحدد النظام الجديد 12 شهرًا لكل من يمارس عملاً أو نشاطًا يتعلق بالأرصاد لتصحيح أوضاعهم بما يتناسب مع أحكام نظام الأرصاد.



وقال عبدالله الحربي “متابعيني الكرام سأتوقف عن وضع توقعات الطقس حتى تتضح لنا آلية قرار نظام الأرصاد وبإذن الله متابعين معكم أخبار الأمطار عبر محبي المطر أولاً بأول” .



وقال نزيه الحيزان “‏على الرحب والسعة ‏خطوة في الطريق الصحيح إن شاء الله تعالى لعمل مُنظم، قائم على أسس ثابتة ومعايير دقيقة تُبنى بأيادٍ ثقات لهم باع طويل ومُتزن في الرصد، ويخدم المجتمع، بعيدًا عن المُبالغات والإرجاف والتهويل ومحاولة صُنع السبق بعبارات تَضُر قبل أن تُفيد، وفق الله الجميع”.



وأضاف طارق أبانمي، ‏بناء على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الأرصاد‏، سأتوقف عن الكتابة عن الطقس الخاص بالمملكة العربية السعودية إلى أن تتضح الصورة الكاملة، ‏لعل في الأمر خيرة، سعدت بمتابعتكم، نلتقيكم على خير إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير.