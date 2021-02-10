الشمراني: الأهلي سيكسب بثنائية.. جمال عارف: ثلاثي الاتحاد له كلمته

قبل موقعة "ديربي جدة".. النقاد في تحدٍّ من خلال "سبق"

تباينت الآراء حول "ديربي جدة" الذي يجمع الأهلي (الثالث - 33 نقطة)، وغريمه التقليدي الاتحاد (الرابع - 28 نقطة)، حينما يلتقي الفريقان غدًا الخميس على أرض ملعب (رديف مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة).

"سبق" تواصلت مع الناقدَيْن الرياضيَّيْن أحمد الشمراني وجمال عارف لمعرفة رؤية الطرفين حول قمة الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الأهلي يكسب

قال الناقد الرياضي المعروف أحمد الشمراني: "إذا أراد الأهلي أن يكسب شقيقه الاتحاد في (ديربي جدة) يجب أن تقدم فرقة المدرب (فلادان) المستوى الفني نفسه الذي قدمته أمام الوحدة في الجولة الماضية، وكسبته برباعية". كما أكد "الشمراني" أن جاهزية المهاجم التاريخي للدوري السعودي عمر السومة و"ميتريتا" ستدعم أوراق المدرب. والأخير (أي المدرب) يعي أن العبور نحو الصدارة يمر عبر بوابة الاتحاد، وتحقيق النقاط الثلاث.

وأشار الشمراني في حديثه لـ«سبق» إلى أن الأهلي سيكسب المباراة بهدفين مقابل هدف (حسب توقعه الشخصي).

"الدكة" تصنع الفارق

طموح الاتحاد ليس الفوز على الأهلي وخطف النقاط الثلاث فحسب، بل المنافسة على لقب الدوري، كما هو مشروع في تحقيق لقب البطولة العربية - بمشيئة الله -. بهذه الأمنيات بدأ الناقد الرياضي جمال عارف حديثه لـ"سبق"، وزاد: "أتمنى أن يتنازل مدرب الاتحاد (كاريلي) عن بعض قناعاته. الاتحاد عُرف عنه النزعة الهجومية، وعدم إعادة الكرة للخلف، وتحديدًا لخط الدفاع. الكرة الحديثة الشاملة تعتمد على جميع العناصر، وإن كان للأطراف دور بارز من خلال التحولات الهجومية". وراهن "عارف" على الثلاثي فهد المولد و"رودريغيز" وسلطنة حجازي في خط الدفاع. كما أبدى إعجابه وثقته بحارس الفريق "غروهي" الذي وصفه بالسد المنيع ومصدر الأمان للاتحاد.