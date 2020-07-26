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"الصحة" تعلن تسجيل 1968 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 266941

حائل .. 22743 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن"

من خلال 11 عيادة موزعة جغرافيًّا على كامل المنطقة

أوضحت صحة حائل إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات (تطمن) في حائل بلغ 22743 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن، مضيفةً أن خدمات عيادات (تطمن) تُقدم من خلال 11 عيادة موزعة جغرافيًّا على منطقة حائل.
تجدر الإشارة إلى أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

حائل عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل .. 22743 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن"
سبق

أوضحت صحة حائل إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات (تطمن) في حائل بلغ 22743 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن، مضيفةً أن خدمات عيادات (تطمن) تُقدم من خلال 11 عيادة موزعة جغرافيًّا على منطقة حائل.
تجدر الإشارة إلى أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
02:52 PM

حائل .. 22743 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن"

من خلال 11 عيادة موزعة جغرافيًّا على كامل المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أوضحت صحة حائل إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات (تطمن) في حائل بلغ 22743 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن، مضيفةً أن خدمات عيادات (تطمن) تُقدم من خلال 11 عيادة موزعة جغرافيًّا على منطقة حائل.
تجدر الإشارة إلى أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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