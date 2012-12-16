"الراجحي" يزور مجمع وقف القرآن التعليمي بجمعية التحفيظ بالمدينة المنورة

قال إنه من ركائز الاستدامة المالية للمؤسسات غير الربحية بالمملكة

قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مساء الاثنين الماضي في المدينة المنورة بزيارة لوقف القرآن التعليمي التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة.

وكان "الراجحي" قد استمع خلال اللقاء لأبرز إنجازات الجمعية، حيث تجول على كامل الوقف التعليمي وما يشمله من صفوف دراسية مهيأة على أكمل وجه وكذلك مسابح مجهزة بأفضل الفلاتر والمعقمات ووسائل أدوات السلامة.

كما أبدى إعجابه الشديد بالمجمع التعليمي وتمنى استمرار العمل والنجاح وأن يكون نموذجًا للاستدامة الفعلية للجمعيات الخيرية في المملكة، لتحقيق نظرة القيادة الرشيدة بالاستدامة المالية للمؤسسات غير الربحية لتواكب رؤية المملكة 2030، حيث يعد المجمع من أبرز ركائز الاستدامة المالية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في المدينة المنورة.

وقال "الراجحي" إن مسرح الجمعية يعد نموذجًا وصرحًا رائعًا ليكون مكانًا لعقد مثل هذه اللقاءات للقطاع غير الربحي وبقية الاجتماعات، وبدأ بالترحيب بهذا الجمع الطيب المبارك بطيبة الطيبة وما تجده الجمعيات الخيرية واللجان الأهلية بمنطقة المدينة المنورة من دعمٍ من قِبل أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان الذي دائمًا يكون حاضرًا ومساندًا للأعمال الخيرية سائلين الله أن يجزاه عنا وعنكم خير الجزاء وأن يوفقه لكل خير.

وأكد أن الجمعية تعمل على وقف سدنة القرآن الكريم الذي يعد نقلة نوعية للجمعيات الخيرية على مستوى منطقة المدينة المنورة والمناطق الأخرى، حيث إن الجمعية تضم معاهد لإعداد المعلمين والمعلمات وقاعة كبرى ومقارئ إلكترونية وهاتفية ومكاتب إدارية.