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بسبب كورونا.. مراسم تنصيب "بايدن" رئيساً لأمريكا ستكون استثنائية

"كلين" قال إن الرئيس ونائبه سيشددان على الممارسات الآمنة خلال الحفل

قال أحد مساعدي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الأحد، إن مراسم التنصيب ستُختصر لتقليل المخاطر الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال المرشح لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلين: "أعتقد أن الضرورات ستفرض تغييره (حفل التنصيب) بالتأكيد.. من الواضح أن هذا لن يكون نفس نوع (حفل) التنصيب الذي شهدناه في الماضي".

وأضاف أن بايدن ونائبته كامالا هاريس سيشددان على الممارسات الآمنة خلال مراسم التنصيب المقررة في 20 يناير، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بسبب كورونا.. مراسم تنصيب "بايدن" رئيساً لأمريكا ستكون استثنائية
سبق

قال أحد مساعدي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الأحد، إن مراسم التنصيب ستُختصر لتقليل المخاطر الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال المرشح لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلين: "أعتقد أن الضرورات ستفرض تغييره (حفل التنصيب) بالتأكيد.. من الواضح أن هذا لن يكون نفس نوع (حفل) التنصيب الذي شهدناه في الماضي".

وأضاف أن بايدن ونائبته كامالا هاريس سيشددان على الممارسات الآمنة خلال مراسم التنصيب المقررة في 20 يناير، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
11:28 PM
اخر تعديل
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
01:00 AM

بسبب كورونا.. مراسم تنصيب "بايدن" رئيساً لأمريكا ستكون استثنائية

"كلين" قال إن الرئيس ونائبه سيشددان على الممارسات الآمنة خلال الحفل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قال أحد مساعدي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الأحد، إن مراسم التنصيب ستُختصر لتقليل المخاطر الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال المرشح لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلين: "أعتقد أن الضرورات ستفرض تغييره (حفل التنصيب) بالتأكيد.. من الواضح أن هذا لن يكون نفس نوع (حفل) التنصيب الذي شهدناه في الماضي".

وأضاف أن بايدن ونائبته كامالا هاريس سيشددان على الممارسات الآمنة خلال مراسم التنصيب المقررة في 20 يناير، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

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