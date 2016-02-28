حائل.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تستمر حتى 9 مساء
الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل عدة محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، تَضَمّن أتربة مثارة وأمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة -بمشيئة الله تعالى- تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس
حائل.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تستمر حتى 9 مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-02-28
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، تَضَمّن أتربة مثارة وأمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة -بمشيئة الله تعالى- تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
11:20 AM
حائل.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تستمر حتى 9 مساء
الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل عدة محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، تَضَمّن أتربة مثارة وأمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة -بمشيئة الله تعالى- تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.