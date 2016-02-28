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حائل.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تستمر حتى 9 مساء

الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل عدة محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، تَضَمّن أتربة مثارة وأمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة -بمشيئة الله تعالى- تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تستمر حتى 9 مساء
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، تَضَمّن أتربة مثارة وأمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة -بمشيئة الله تعالى- تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
11:20 AM

حائل.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تستمر حتى 9 مساء

الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، تَضَمّن أتربة مثارة وأمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة -بمشيئة الله تعالى- تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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