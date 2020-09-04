منافسة شرسة وقصة.. هنا أول سعودية تفوق الرجال بـ"السعودية تويوتا"

تأمل الدعم لموهبتها وتتمنى تمثيل المملكة بسباقات جاكوار وفورمولا الدولية

كشفت إسراء الدخيل، أول متسابقة سعودية تتفوق على الرجال في بطولة "السعودية تويوتا"، عن طموحها في تمثيل المملكة في سباقات جاكوار وفورمولا الدولية في حال وجدت الدعم المناسب لموهبتها.

ونوهت "الدخيل" التي كانت تتحدث عن إنجازها لنشرة النهار على قناة الإخبارية في أول ظهور إعلامي لها، بالدعم الأسرى لموهبتها من والديها وإخوتها، مؤكدة أن ممارسة هذه الرياضة في الحلبات تكون آمنة.

وعن مشاركتها في البطولة أضافت "الدخيل": "سمعت بها قبل أسبوع من بدايتها فأحببت المشاركة فيها لإثبات موهبتي ومهارتي في قيادة السيارة؛ فجهزت نفسي للمشاركة في جميع جولات البطولة لأحقق مركزا فيها، واصفة المنافسة فيها بـ"الشرسة"؛ وسط وجود مشاركين من جميع أنحاء المملكة والخليج ودول عربية.

وكشفت "الدخيل" سبب شغفها وهوايتها برياضة السيارات التي نمت معها منذ الصغر وصقلتها وطورتها بالاطلاع والمتابعة والتدريب الذاتي والاستعداد النفسي والدعم الأسرى؛ اذ بدأت في قيادة السيارة منذ أن كان عمرها 14 سنة وكانت تسأل عن المحركات والسيارات والاختلافات بينها.

وأضافت: "الحمد لله مع السماح للمرأة بقيادة السيارة استطعت ممارسة هوايتي وإبراز موهبتي في الحلبات"، مشيرة إلى أن انطلاقتها في عالم الحلبات من قبل 10 أشهر، بينما بدأت قيادة السيارة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2017.

وأوضحت: "كنت أتابع مقاطع في اليوتيوب وأقرأ في مجال كيفية اكتساب مهارة السرعة في الحلبة أو في الأراضي الحجرية أو التربة "الطعوس"، فعندما حانت الفرصة لي كان من السهل علي التأقلم مع المحترفين ومنافستهم".