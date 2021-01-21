حسن العبادي إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، حسن بن عبدالمحسن العبادي المشرف التربوي بتعليم الطائف سابقًا. والفقيد شقيق كل من ضيف الله ومحمد والإعلامي حسين العبادي ووالد عبدالرحمن.

وتقدم "سبق" العزاء لأبناء وأسرة الفقيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.