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حسن العبادي إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، حسن بن عبدالمحسن العبادي المشرف التربوي بتعليم الطائف سابقًا. والفقيد شقيق كل من ضيف الله ومحمد والإعلامي حسين العبادي ووالد عبدالرحمن.

وتقدم "سبق" العزاء لأبناء وأسرة الفقيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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حسن العبادي إلى رحمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى، حسن بن عبدالمحسن العبادي المشرف التربوي بتعليم الطائف سابقًا. والفقيد شقيق كل من ضيف الله ومحمد والإعلامي حسين العبادي ووالد عبدالرحمن.

وتقدم "سبق" العزاء لأبناء وأسرة الفقيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
01:57 AM

حسن العبادي إلى رحمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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انتقل إلى رحمة الله تعالى، حسن بن عبدالمحسن العبادي المشرف التربوي بتعليم الطائف سابقًا. والفقيد شقيق كل من ضيف الله ومحمد والإعلامي حسين العبادي ووالد عبدالرحمن.

وتقدم "سبق" العزاء لأبناء وأسرة الفقيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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