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أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد

لتسهيل وصول القاصدين لأداء عبادتهم في أجواء إيمانية يسودها الخشوع

يباشر خدمةَ المصلين بالمسجد النبوي، 7006 كوادر طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية جمعان بن عبدالله العسيري، أن الوكالة خصصت خلال هذه الفترة ٢٠٩٦ موظفًا وموظفة و٤٠٠٠ عامل وعاملة و910 متطوعين ومتطوعات، إضافة لقوة أمن المسجد النبوي وقوة أمن الحج والعمرة لتسهيل وصول قاصدي المسجد النبوي لأداء عبادتهم في أجواء إيمانية يسودها الخشوع والطمأنينة.

وأضاف أنها جهّزت جميع البوابات المؤدية للمسجد النبوي بكاميرات الكشف الحراري والفِرَق الطبية من وزارة الصحة والهلال الأحمر؛ للتأكد من سلامة المصلين.

وأفاد بأنه تم توفير عبوات ماء زمزم ومياه عادية لتوزيعها في جميع أروقة المسجد، كما تم فرش السجاد في جميع الساحات بما فيها الساحة الغربية الجديدة، كما هيأت قرابة ٣٠٠٠ دورة مياه بالإضافة لأماكن تجديد الوضوء الموجودة في الساحات؛ تسهيلًا لوصول المصلين إليها وعربات تنقل وعربات كبار السن وضعت على المداخل.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد
سبق

يباشر خدمةَ المصلين بالمسجد النبوي، 7006 كوادر طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية جمعان بن عبدالله العسيري، أن الوكالة خصصت خلال هذه الفترة ٢٠٩٦ موظفًا وموظفة و٤٠٠٠ عامل وعاملة و910 متطوعين ومتطوعات، إضافة لقوة أمن المسجد النبوي وقوة أمن الحج والعمرة لتسهيل وصول قاصدي المسجد النبوي لأداء عبادتهم في أجواء إيمانية يسودها الخشوع والطمأنينة.

وأضاف أنها جهّزت جميع البوابات المؤدية للمسجد النبوي بكاميرات الكشف الحراري والفِرَق الطبية من وزارة الصحة والهلال الأحمر؛ للتأكد من سلامة المصلين.

وأفاد بأنه تم توفير عبوات ماء زمزم ومياه عادية لتوزيعها في جميع أروقة المسجد، كما تم فرش السجاد في جميع الساحات بما فيها الساحة الغربية الجديدة، كما هيأت قرابة ٣٠٠٠ دورة مياه بالإضافة لأماكن تجديد الوضوء الموجودة في الساحات؛ تسهيلًا لوصول المصلين إليها وعربات تنقل وعربات كبار السن وضعت على المداخل.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
01:49 PM

أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد

لتسهيل وصول القاصدين لأداء عبادتهم في أجواء إيمانية يسودها الخشوع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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يباشر خدمةَ المصلين بالمسجد النبوي، 7006 كوادر طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية جمعان بن عبدالله العسيري، أن الوكالة خصصت خلال هذه الفترة ٢٠٩٦ موظفًا وموظفة و٤٠٠٠ عامل وعاملة و910 متطوعين ومتطوعات، إضافة لقوة أمن المسجد النبوي وقوة أمن الحج والعمرة لتسهيل وصول قاصدي المسجد النبوي لأداء عبادتهم في أجواء إيمانية يسودها الخشوع والطمأنينة.

وأضاف أنها جهّزت جميع البوابات المؤدية للمسجد النبوي بكاميرات الكشف الحراري والفِرَق الطبية من وزارة الصحة والهلال الأحمر؛ للتأكد من سلامة المصلين.

وأفاد بأنه تم توفير عبوات ماء زمزم ومياه عادية لتوزيعها في جميع أروقة المسجد، كما تم فرش السجاد في جميع الساحات بما فيها الساحة الغربية الجديدة، كما هيأت قرابة ٣٠٠٠ دورة مياه بالإضافة لأماكن تجديد الوضوء الموجودة في الساحات؛ تسهيلًا لوصول المصلين إليها وعربات تنقل وعربات كبار السن وضعت على المداخل.

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