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في اليوم العالمي لسرطان الطفل.. "نجران" تحتفي بأبنائها المحاربين الشجعان

منحتهم الهدايا إلى جانب الضيافة الخاصة التي قدمها شركاء النجاح والداعمون

نظمت جمعية رعاية لمرضى السرطان، مساء اليوم الثلاثاء، اليوم العالمي لسرطان الأطفال، واحتفت منطقة نجران بأبنائها من الأطفال المحاربين لمرض السرطان.

تمت استضافة كل طفل مع أسرته في مكان ضيافة مستقل حفاظاً على صحتهم وتم تقديم الهدايا من ورود وتذاكر للألعاب إلى جانب الضيافة الخاصة التي قدمها شركاء النجاح والداعمون لجمعية رعاية وللمرضى، ومنحت جمعية رعاية الأطفال وسام المحارب الشجاع كأحد أنواع الدعم النفسي التي تفدمها الجمعية لمستفيديها من المرضى.

وعلى ضوء ذلك، قدم المتحدث الرسمي لجمعية رعاية مهدي بن سداح بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية وذوي المرضى، الشكر والتقدير للشركاء الداعمين الأرض السعيدة، مطعم لاستيلا، مطعم السرايا، مطعم انكونترو، مطعم اليت.

مشدداً على أهمية ودور القطاع الخاص في مشاركة المسؤولية المجتمعية مع القطاع الثالث في كل ما من شأنه خدمة الإنسان والمكان، استشعاراً للمسؤولية لزرع الابتسامة والبهجة على شفاه المرضى بجميع فئاتهم عافهم الله.

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في اليوم العالمي لسرطان الطفل.. "نجران" تحتفي بأبنائها المحاربين الشجعان
سبق

نظمت جمعية رعاية لمرضى السرطان، مساء اليوم الثلاثاء، اليوم العالمي لسرطان الأطفال، واحتفت منطقة نجران بأبنائها من الأطفال المحاربين لمرض السرطان.

تمت استضافة كل طفل مع أسرته في مكان ضيافة مستقل حفاظاً على صحتهم وتم تقديم الهدايا من ورود وتذاكر للألعاب إلى جانب الضيافة الخاصة التي قدمها شركاء النجاح والداعمون لجمعية رعاية وللمرضى، ومنحت جمعية رعاية الأطفال وسام المحارب الشجاع كأحد أنواع الدعم النفسي التي تفدمها الجمعية لمستفيديها من المرضى.

وعلى ضوء ذلك، قدم المتحدث الرسمي لجمعية رعاية مهدي بن سداح بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية وذوي المرضى، الشكر والتقدير للشركاء الداعمين الأرض السعيدة، مطعم لاستيلا، مطعم السرايا، مطعم انكونترو، مطعم اليت.

مشدداً على أهمية ودور القطاع الخاص في مشاركة المسؤولية المجتمعية مع القطاع الثالث في كل ما من شأنه خدمة الإنسان والمكان، استشعاراً للمسؤولية لزرع الابتسامة والبهجة على شفاه المرضى بجميع فئاتهم عافهم الله.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
11:35 PM

في اليوم العالمي لسرطان الطفل.. "نجران" تحتفي بأبنائها المحاربين الشجعان

منحتهم الهدايا إلى جانب الضيافة الخاصة التي قدمها شركاء النجاح والداعمون

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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نظمت جمعية رعاية لمرضى السرطان، مساء اليوم الثلاثاء، اليوم العالمي لسرطان الأطفال، واحتفت منطقة نجران بأبنائها من الأطفال المحاربين لمرض السرطان.

تمت استضافة كل طفل مع أسرته في مكان ضيافة مستقل حفاظاً على صحتهم وتم تقديم الهدايا من ورود وتذاكر للألعاب إلى جانب الضيافة الخاصة التي قدمها شركاء النجاح والداعمون لجمعية رعاية وللمرضى، ومنحت جمعية رعاية الأطفال وسام المحارب الشجاع كأحد أنواع الدعم النفسي التي تفدمها الجمعية لمستفيديها من المرضى.

وعلى ضوء ذلك، قدم المتحدث الرسمي لجمعية رعاية مهدي بن سداح بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية وذوي المرضى، الشكر والتقدير للشركاء الداعمين الأرض السعيدة، مطعم لاستيلا، مطعم السرايا، مطعم انكونترو، مطعم اليت.

مشدداً على أهمية ودور القطاع الخاص في مشاركة المسؤولية المجتمعية مع القطاع الثالث في كل ما من شأنه خدمة الإنسان والمكان، استشعاراً للمسؤولية لزرع الابتسامة والبهجة على شفاه المرضى بجميع فئاتهم عافهم الله.

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