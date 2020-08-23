النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1109حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1702 خلال الـ24 ساعة الماضية

ثالث أكبر حصيلة في العالم.. إصابات "كورونا" بالهند بلغت 3 ملايين و40 ألفًا

تسجيل 69.239 حالة خلال يوم

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند حاجز الثلاثة ملايين، بعد الإعلان اليوم (الأحد) عن تسجيل 69.239 إصابة جديدة بالفيروس، في حين فتحت البلاد قطاعات عديدة بعد إغلاق أدى لتوقف أنشطة الشركات وألحق الضرر بالنمو الاقتصادي.

وأوضحت وزارة الصحة الاتحادية أنه بعد تسجيل أكثر من 60 ألف حالة جديدة في البلاد لليوم الخامس على التوالي، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و40 ألف حالة، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل فقط، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الوفاة في الهند ارتفع بواقع 912 حالة إلى 56.706 في المجمل.

وتفتح الهند بعض القطاعات ببطء وفقًا لقواعد محددة، لكنها لا تزال تفرض إجراءات عزل عام على المناطق الأكثر تضررًا بالجائحة.

وتوقف إنتاج الأفلام وأُغلقت المسارح في أنحاء البلاد بعدما فرض رئيس الوزراء ناريندرا مودي عزلًا عاماً استمر أكثر من شهرين في مارس/ آذار لكبح انتشار الفيروس.

الهند فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ثالث أكبر حصيلة في العالم.. إصابات "كورونا" بالهند بلغت 3 ملايين و40 ألفًا
سبق

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند حاجز الثلاثة ملايين، بعد الإعلان اليوم (الأحد) عن تسجيل 69.239 إصابة جديدة بالفيروس، في حين فتحت البلاد قطاعات عديدة بعد إغلاق أدى لتوقف أنشطة الشركات وألحق الضرر بالنمو الاقتصادي.

وأوضحت وزارة الصحة الاتحادية أنه بعد تسجيل أكثر من 60 ألف حالة جديدة في البلاد لليوم الخامس على التوالي، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و40 ألف حالة، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل فقط، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الوفاة في الهند ارتفع بواقع 912 حالة إلى 56.706 في المجمل.

وتفتح الهند بعض القطاعات ببطء وفقًا لقواعد محددة، لكنها لا تزال تفرض إجراءات عزل عام على المناطق الأكثر تضررًا بالجائحة.

وتوقف إنتاج الأفلام وأُغلقت المسارح في أنحاء البلاد بعدما فرض رئيس الوزراء ناريندرا مودي عزلًا عاماً استمر أكثر من شهرين في مارس/ آذار لكبح انتشار الفيروس.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
05:04 PM

ثالث أكبر حصيلة في العالم.. إصابات "كورونا" بالهند بلغت 3 ملايين و40 ألفًا

تسجيل 69.239 حالة خلال يوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
708

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند حاجز الثلاثة ملايين، بعد الإعلان اليوم (الأحد) عن تسجيل 69.239 إصابة جديدة بالفيروس، في حين فتحت البلاد قطاعات عديدة بعد إغلاق أدى لتوقف أنشطة الشركات وألحق الضرر بالنمو الاقتصادي.

وأوضحت وزارة الصحة الاتحادية أنه بعد تسجيل أكثر من 60 ألف حالة جديدة في البلاد لليوم الخامس على التوالي، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و40 ألف حالة، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل فقط، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الوفاة في الهند ارتفع بواقع 912 حالة إلى 56.706 في المجمل.

وتفتح الهند بعض القطاعات ببطء وفقًا لقواعد محددة، لكنها لا تزال تفرض إجراءات عزل عام على المناطق الأكثر تضررًا بالجائحة.

وتوقف إنتاج الأفلام وأُغلقت المسارح في أنحاء البلاد بعدما فرض رئيس الوزراء ناريندرا مودي عزلًا عاماً استمر أكثر من شهرين في مارس/ آذار لكبح انتشار الفيروس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,127
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,445
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,552
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,871

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة