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بعد تعليق 8 أشهر.. أولى دفعات معتمري الخارج في الحرم

انطلاق المرحلة الثالثة من العودة التدريجية والسماح لـ 20 ألفاً يومياً

أتاحت وزارة الحج والعمرة، للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، أداء العمرة بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، وسط منظومة من الخدمات التي تقدمها الجهات المختصة وفق إجراءات وبروتوكولات صحية لسلامة المعتمرين وزوّار الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن تصل أول دفعة من معتمري الخارج إلى المسجد الحرام لأداء العمرة؛ اليوم، بعد تعليق دام نحو 8 أشهر بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وانطلقت اليوم المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة، والسماح بأداء العمرة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل ‎السعودية وخارجها، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.‏

والمرحلة الثالثة يتم فيها السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية، ومن خارجها.. وبدأت اليوم الأحد الخامس عشر من شهر ربيع الأول، وتستمر حتى إعلان انتهاء جائحة كورونا رسميًّا، أو تلاشي الخطر بنسبة 100%، بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مُصلٍ في اليوم.

وزارة الحج والعمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تعليق 8 أشهر.. أولى دفعات معتمري الخارج في الحرم
سبق

أتاحت وزارة الحج والعمرة، للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، أداء العمرة بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، وسط منظومة من الخدمات التي تقدمها الجهات المختصة وفق إجراءات وبروتوكولات صحية لسلامة المعتمرين وزوّار الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن تصل أول دفعة من معتمري الخارج إلى المسجد الحرام لأداء العمرة؛ اليوم، بعد تعليق دام نحو 8 أشهر بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وانطلقت اليوم المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة، والسماح بأداء العمرة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل ‎السعودية وخارجها، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.‏

والمرحلة الثالثة يتم فيها السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية، ومن خارجها.. وبدأت اليوم الأحد الخامس عشر من شهر ربيع الأول، وتستمر حتى إعلان انتهاء جائحة كورونا رسميًّا، أو تلاشي الخطر بنسبة 100%، بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مُصلٍ في اليوم.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
11:45 AM

بعد تعليق 8 أشهر.. أولى دفعات معتمري الخارج في الحرم

انطلاق المرحلة الثالثة من العودة التدريجية والسماح لـ 20 ألفاً يومياً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
3,906

أتاحت وزارة الحج والعمرة، للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، أداء العمرة بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، وسط منظومة من الخدمات التي تقدمها الجهات المختصة وفق إجراءات وبروتوكولات صحية لسلامة المعتمرين وزوّار الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن تصل أول دفعة من معتمري الخارج إلى المسجد الحرام لأداء العمرة؛ اليوم، بعد تعليق دام نحو 8 أشهر بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وانطلقت اليوم المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة، والسماح بأداء العمرة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل ‎السعودية وخارجها، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.‏

والمرحلة الثالثة يتم فيها السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية، ومن خارجها.. وبدأت اليوم الأحد الخامس عشر من شهر ربيع الأول، وتستمر حتى إعلان انتهاء جائحة كورونا رسميًّا، أو تلاشي الخطر بنسبة 100%، بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مُصلٍ في اليوم.

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