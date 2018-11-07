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بأمر الملك.. إطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية بحائل

ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال.. بمناسبة الزيارة الكريمة للمنطقة

بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى منطقة حائل وجَّه - حفظه الله - بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية، وليست جنائية.

وشمل التوجيه الملكي السجناء المعسرين من المواطنين ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال، وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأجزل له الأجر والمثوبة، إنه سميع مجيب.

جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأمر الملك.. إطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية بحائل
سبق

بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى منطقة حائل وجَّه - حفظه الله - بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية، وليست جنائية.

وشمل التوجيه الملكي السجناء المعسرين من المواطنين ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال، وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأجزل له الأجر والمثوبة، إنه سميع مجيب.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
11:50 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
11:58 AM

بأمر الملك.. إطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية بحائل

ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال.. بمناسبة الزيارة الكريمة للمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,850

بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى منطقة حائل وجَّه - حفظه الله - بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية، وليست جنائية.

وشمل التوجيه الملكي السجناء المعسرين من المواطنين ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال، وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأجزل له الأجر والمثوبة، إنه سميع مجيب.

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