بأمر الملك.. إطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية بحائل

ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال.. بمناسبة الزيارة الكريمة للمنطقة

بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى منطقة حائل وجَّه - حفظه الله - بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية، وليست جنائية.

وشمل التوجيه الملكي السجناء المعسرين من المواطنين ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال، وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأجزل له الأجر والمثوبة، إنه سميع مجيب.