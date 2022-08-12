وتواصل أمانة الرياض، بمشاركة الجهات الحكومية، جولاتها الرقابية على كل مواقع الباعة الجائلين في الشوارع والطرقات؛ للحد من المخالفات الصحية، وحماية لسكان العاصمة.

تحسيناً للمشهد الحضاري في العاصمة الرياض، ضبطت أمانة منطقة الرياض أكثر من ٢٧٠٠ بائع جائل خلال شهر يوليو الماضي.

أمانة الرياض تضبط أكثر من 2700 من الباعة المتجولين خلال شهر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-12 تحسيناً للمشهد الحضاري في العاصمة الرياض، ضبطت أمانة منطقة الرياض أكثر من ٢٧٠٠ بائع جائل خلال شهر يوليو الماضي. وتواصل أمانة الرياض، بمشاركة الجهات الحكومية، جولاتها الرقابية على كل مواقع الباعة الجائلين في الشوارع والطرقات؛ للحد من المخالفات الصحية، وحماية لسكان العاصمة.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 04:30 PM

أمانة الرياض تضبط أكثر من 2700 من الباعة المتجولين خلال شهر ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضاري والحد من المخالفات الصحية





A A A





0 مشاركة

تحسيناً للمشهد الحضاري في العاصمة الرياض، ضبطت أمانة منطقة الرياض أكثر من ٢٧٠٠ بائع جائل خلال شهر يوليو الماضي.

وتواصل أمانة الرياض، بمشاركة الجهات الحكومية، جولاتها الرقابية على كل مواقع الباعة الجائلين في الشوارع والطرقات؛ للحد من المخالفات الصحية، وحماية لسكان العاصمة.