أمانة الرياض تضبط أكثر من 2700 من الباعة المتجولين خلال شهر
ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضاري والحد من المخالفات الصحية
تحسيناً للمشهد الحضاري في العاصمة الرياض، ضبطت أمانة منطقة الرياض أكثر من ٢٧٠٠ بائع جائل خلال شهر يوليو الماضي.
وتواصل أمانة الرياض، بمشاركة الجهات الحكومية، جولاتها الرقابية على كل مواقع الباعة الجائلين في الشوارع والطرقات؛ للحد من المخالفات الصحية، وحماية لسكان العاصمة.
أمانة الرياض
أمانة الرياض تضبط أكثر من 2700 من الباعة المتجولين خلال شهر
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-12
تحسيناً للمشهد الحضاري في العاصمة الرياض، ضبطت أمانة منطقة الرياض أكثر من ٢٧٠٠ بائع جائل خلال شهر يوليو الماضي.
وتواصل أمانة الرياض، بمشاركة الجهات الحكومية، جولاتها الرقابية على كل مواقع الباعة الجائلين في الشوارع والطرقات؛ للحد من المخالفات الصحية، وحماية لسكان العاصمة.
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
04:30 PM
أمانة الرياض تضبط أكثر من 2700 من الباعة المتجولين خلال شهر
ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضاري والحد من المخالفات الصحية
تحسيناً للمشهد الحضاري في العاصمة الرياض، ضبطت أمانة منطقة الرياض أكثر من ٢٧٠٠ بائع جائل خلال شهر يوليو الماضي.
وتواصل أمانة الرياض، بمشاركة الجهات الحكومية، جولاتها الرقابية على كل مواقع الباعة الجائلين في الشوارع والطرقات؛ للحد من المخالفات الصحية، وحماية لسكان العاصمة.