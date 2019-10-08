النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7832.93 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.7 مليار ريال لأكثر من 100 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية، الرئيسة، اليوم منخفضاً 45.30 نقطة ليقفل عند مستوى 7832.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: نماء للكيماويات، وصادرات، والتعاونية، وسافكو، والمواساة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أليانز إس إف، وأسمنت العربية، والأبحاث والتسويق، والزامل للصناعة، وجبل عمر، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.25% و5.67%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، والجزيرة، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، وسابك، الإنماء، ودار الأركان، وصادرات، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو "، اليوم، منخفضاً 165.53 نقطة ليقفل عند مستوى 3755.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها سبعة ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 706 صفقات.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7832.93 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية، الرئيسة، اليوم منخفضاً 45.30 نقطة ليقفل عند مستوى 7832.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: نماء للكيماويات، وصادرات، والتعاونية، وسافكو، والمواساة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أليانز إس إف، وأسمنت العربية، والأبحاث والتسويق، والزامل للصناعة، وجبل عمر، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.25% و5.67%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، والجزيرة، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، وسابك، الإنماء، ودار الأركان، وصادرات، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو "، اليوم، منخفضاً 165.53 نقطة ليقفل عند مستوى 3755.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها سبعة ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 706 صفقات.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
04:23 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7832.93 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.7 مليار ريال لأكثر من 100 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
46

أغلق مؤشر الأسهم السعودية، الرئيسة، اليوم منخفضاً 45.30 نقطة ليقفل عند مستوى 7832.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: نماء للكيماويات، وصادرات، والتعاونية، وسافكو، والمواساة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أليانز إس إف، وأسمنت العربية، والأبحاث والتسويق، والزامل للصناعة، وجبل عمر، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.25% و5.67%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، والجزيرة، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، وسابك، الإنماء، ودار الأركان، وصادرات، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو "، اليوم، منخفضاً 165.53 نقطة ليقفل عند مستوى 3755.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها سبعة ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 706 صفقات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,754
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,590
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,655
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,333

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة