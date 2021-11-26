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باكستان تختبر صاروخاً باليستياً.. أرض ـ أرض مطوراً محلياً

التحقق من صحة بعض التصاميم والمعايير التقنية

أجرت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم، تجربة ناجحة على صاورخ باليستي أرض ـ أرض مطور محلياً.

وأوضح بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ "شاهين ـ أي 1" الذي أصاب هدفه بدقة.

وأضاف أن الهدف من التجربة على الصاروخ كان التحقق من صحة بعض التصاميم والمعايير التقنية لنظام الأسلحة.

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باكستان تختبر صاروخاً باليستياً.. أرض ـ أرض مطوراً محلياً
سبق

أجرت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم، تجربة ناجحة على صاورخ باليستي أرض ـ أرض مطور محلياً.

وأوضح بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ "شاهين ـ أي 1" الذي أصاب هدفه بدقة.

وأضاف أن الهدف من التجربة على الصاروخ كان التحقق من صحة بعض التصاميم والمعايير التقنية لنظام الأسلحة.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
06:49 PM

باكستان تختبر صاروخاً باليستياً.. أرض ـ أرض مطوراً محلياً

التحقق من صحة بعض التصاميم والمعايير التقنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم، تجربة ناجحة على صاورخ باليستي أرض ـ أرض مطور محلياً.

وأوضح بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ "شاهين ـ أي 1" الذي أصاب هدفه بدقة.

وأضاف أن الهدف من التجربة على الصاروخ كان التحقق من صحة بعض التصاميم والمعايير التقنية لنظام الأسلحة.

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