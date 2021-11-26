باكستان تختبر صاروخاً باليستياً.. أرض ـ أرض مطوراً محلياً

التحقق من صحة بعض التصاميم والمعايير التقنية

أجرت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم، تجربة ناجحة على صاورخ باليستي أرض ـ أرض مطور محلياً.



وأوضح بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ "شاهين ـ أي 1" الذي أصاب هدفه بدقة.



وأضاف أن الهدف من التجربة على الصاروخ كان التحقق من صحة بعض التصاميم والمعايير التقنية لنظام الأسلحة.