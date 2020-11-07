النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد

اعتبرت أن الولايات المتنازع عليها ستحدد المنتصر

ذكرت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (السبت)، أن الانتخابات الأميركية لم تنته بعد؛ وذلك عقب إعلان وسائل الإعلام فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي.

وقالت حملة ترامب" في بيان أوردته "الحرة": "كلنا نعرف لماذا يعجل جو بايدن بإعلان نفسه فائزًا، ولماذا حلفاؤه في الإعلام يحاولون جاهدين مساعدته، إنهم لا يريدون كشف الحقيقة".

وأضافت: "الحقيقة الواضحة أن الانتخابات لم تنته بعد، لم يتم التصديق على فوز بايدن في أي ولاية".

وتابعت الحملة بالقول: "دعوا الولايات المتنازع عليها بشدة، التي سيعاد فيها إعادة الفرز الإجباري، أو الولايات التي واجهت فيها مصاعب قانونية، هي التي تحدد المنتصر في النهاية".

وأشارت إلى أنه بدءًا من الاثنين المقبل، ستبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم، لضمان تنفيذ قانون الانتخابات كليًا وتتويج الفائز الحقيقي.

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب جو بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد
سبق

ذكرت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (السبت)، أن الانتخابات الأميركية لم تنته بعد؛ وذلك عقب إعلان وسائل الإعلام فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي.

وقالت حملة ترامب" في بيان أوردته "الحرة": "كلنا نعرف لماذا يعجل جو بايدن بإعلان نفسه فائزًا، ولماذا حلفاؤه في الإعلام يحاولون جاهدين مساعدته، إنهم لا يريدون كشف الحقيقة".

وأضافت: "الحقيقة الواضحة أن الانتخابات لم تنته بعد، لم يتم التصديق على فوز بايدن في أي ولاية".

وتابعت الحملة بالقول: "دعوا الولايات المتنازع عليها بشدة، التي سيعاد فيها إعادة الفرز الإجباري، أو الولايات التي واجهت فيها مصاعب قانونية، هي التي تحدد المنتصر في النهاية".

وأشارت إلى أنه بدءًا من الاثنين المقبل، ستبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم، لضمان تنفيذ قانون الانتخابات كليًا وتتويج الفائز الحقيقي.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
08:39 PM

رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد

اعتبرت أن الولايات المتنازع عليها ستحدد المنتصر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
3,857

ذكرت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (السبت)، أن الانتخابات الأميركية لم تنته بعد؛ وذلك عقب إعلان وسائل الإعلام فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي.

وقالت حملة ترامب" في بيان أوردته "الحرة": "كلنا نعرف لماذا يعجل جو بايدن بإعلان نفسه فائزًا، ولماذا حلفاؤه في الإعلام يحاولون جاهدين مساعدته، إنهم لا يريدون كشف الحقيقة".

وأضافت: "الحقيقة الواضحة أن الانتخابات لم تنته بعد، لم يتم التصديق على فوز بايدن في أي ولاية".

وتابعت الحملة بالقول: "دعوا الولايات المتنازع عليها بشدة، التي سيعاد فيها إعادة الفرز الإجباري، أو الولايات التي واجهت فيها مصاعب قانونية، هي التي تحدد المنتصر في النهاية".

وأشارت إلى أنه بدءًا من الاثنين المقبل، ستبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم، لضمان تنفيذ قانون الانتخابات كليًا وتتويج الفائز الحقيقي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,597
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,921
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,005
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,082

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة