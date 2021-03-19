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تعرّف على مبادرة "أَسْعِد".. تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة

دشَّن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مبادرة "أَسْعِد" والتي تستهدف إستراتيجية التعامل مع الموظفين من قِبل قادتهم في المنشآت الوظيفية، وتعزز روح الفريق الواحد والإيجابية لصناعة بيئة محفزة ذات عطاء مستمر، حيث تأتي المبادرة تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة الموافق 20 مارس من كل عام.

وأوضحت قائدة المبادرة إيمان حكيم، أن المبادرة يتم تنفيذها من قِبل قادة المنشآت وذلك باتباع جدول المهام بشكل يومي على مدى 20 يوم عمل، مع مراعاة القواعد المهم عملها، وهي: الابتسامة، وإلقاء التحية بأحد الطرق الإبداعية، مشيرة إلى تنظيم دليل إرشادي يحتوي على مجموعتين من البطاقات كأدوات مساندة لتحقيق جودة العمل، لافتة إلى أن دليل المبادرة متاح بشكل مجاني للجميع على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

اليوم العالمي للسعادة أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرّف على مبادرة "أَسْعِد".. تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة
سبق

دشَّن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مبادرة "أَسْعِد" والتي تستهدف إستراتيجية التعامل مع الموظفين من قِبل قادتهم في المنشآت الوظيفية، وتعزز روح الفريق الواحد والإيجابية لصناعة بيئة محفزة ذات عطاء مستمر، حيث تأتي المبادرة تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة الموافق 20 مارس من كل عام.

وأوضحت قائدة المبادرة إيمان حكيم، أن المبادرة يتم تنفيذها من قِبل قادة المنشآت وذلك باتباع جدول المهام بشكل يومي على مدى 20 يوم عمل، مع مراعاة القواعد المهم عملها، وهي: الابتسامة، وإلقاء التحية بأحد الطرق الإبداعية، مشيرة إلى تنظيم دليل إرشادي يحتوي على مجموعتين من البطاقات كأدوات مساندة لتحقيق جودة العمل، لافتة إلى أن دليل المبادرة متاح بشكل مجاني للجميع على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
01:53 AM

تعرّف على مبادرة "أَسْعِد".. تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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دشَّن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مبادرة "أَسْعِد" والتي تستهدف إستراتيجية التعامل مع الموظفين من قِبل قادتهم في المنشآت الوظيفية، وتعزز روح الفريق الواحد والإيجابية لصناعة بيئة محفزة ذات عطاء مستمر، حيث تأتي المبادرة تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة الموافق 20 مارس من كل عام.

وأوضحت قائدة المبادرة إيمان حكيم، أن المبادرة يتم تنفيذها من قِبل قادة المنشآت وذلك باتباع جدول المهام بشكل يومي على مدى 20 يوم عمل، مع مراعاة القواعد المهم عملها، وهي: الابتسامة، وإلقاء التحية بأحد الطرق الإبداعية، مشيرة إلى تنظيم دليل إرشادي يحتوي على مجموعتين من البطاقات كأدوات مساندة لتحقيق جودة العمل، لافتة إلى أن دليل المبادرة متاح بشكل مجاني للجميع على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

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