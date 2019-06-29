البرازيل تسجّل 27804 إصابات و618 وفاة جديدة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، أنها سجّلت 27804 حالات إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نزولا من 33704 حالات في اليوم السابق.

كما تمّ تسجيل 618 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 نزولاً من 739 في اليوم السابق.