"اليامي" يجري عملية قلب مفتوح ناجحة
أجرى الإعلامي والكاتب الصحفي صالح اليامي، عملية قلب مفتوح ناجحة بمستشفى الملك فهد الجامعي في مدينة الخبر.
وقد تكللت العملية - ولله الحمد - بالنجاح، وغادر "اليامي" العناية القلبية، ويتمتع حاليًّا بوضع صحي مستقر بفضل من الله، ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.
"اليامي" يجري عملية قلب مفتوح ناجحة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-18
أجرى الإعلامي والكاتب الصحفي صالح اليامي، عملية قلب مفتوح ناجحة بمستشفى الملك فهد الجامعي في مدينة الخبر.
وقد تكللت العملية - ولله الحمد - بالنجاح، وغادر "اليامي" العناية القلبية، ويتمتع حاليًّا بوضع صحي مستقر بفضل من الله، ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.
18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
05:23 PM
"اليامي" يجري عملية قلب مفتوح ناجحة
أجرى الإعلامي والكاتب الصحفي صالح اليامي، عملية قلب مفتوح ناجحة بمستشفى الملك فهد الجامعي في مدينة الخبر.
وقد تكللت العملية - ولله الحمد - بالنجاح، وغادر "اليامي" العناية القلبية، ويتمتع حاليًّا بوضع صحي مستقر بفضل من الله، ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.