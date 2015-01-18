"الشرائح" تضرب مبيعات السيارات في أوروبا مسببة أكبر انخفاض منذ 1990
إحصائية: المبيعات انخفضت بنسبة 2.4% لتصل إلى 9.7 ملايين مركبة في 2021
انخفضت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد العام الماضي، على خلفية تفشي كوفيد-19 ونقص الشرائح الإلكترونية؛ وفق ما أظهرته بيانات القطاع اليوم الثلاثاء.
ووفق "رويترز"، أفادت رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية، بأن المبيعات انخفضت بنسبة 2.4% لتصل إلى 9.7 مليون مركبة في 2021، في أسوأ أداء منذ بدأت الإحصاءات عام 1990.
"الشرائح" تضرب مبيعات السيارات في أوروبا مسببة أكبر انخفاض منذ 1990
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-18
انخفضت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد العام الماضي، على خلفية تفشي كوفيد-19 ونقص الشرائح الإلكترونية؛ وفق ما أظهرته بيانات القطاع اليوم الثلاثاء.
ووفق "رويترز"، أفادت رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية، بأن المبيعات انخفضت بنسبة 2.4% لتصل إلى 9.7 مليون مركبة في 2021، في أسوأ أداء منذ بدأت الإحصاءات عام 1990.
18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
11:11 AM
"الشرائح" تضرب مبيعات السيارات في أوروبا مسببة أكبر انخفاض منذ 1990
إحصائية: المبيعات انخفضت بنسبة 2.4% لتصل إلى 9.7 ملايين مركبة في 2021
انخفضت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد العام الماضي، على خلفية تفشي كوفيد-19 ونقص الشرائح الإلكترونية؛ وفق ما أظهرته بيانات القطاع اليوم الثلاثاء.
ووفق "رويترز"، أفادت رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية، بأن المبيعات انخفضت بنسبة 2.4% لتصل إلى 9.7 مليون مركبة في 2021، في أسوأ أداء منذ بدأت الإحصاءات عام 1990.