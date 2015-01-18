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"الشرائح" تضرب مبيعات السيارات في أوروبا مسببة أكبر انخفاض منذ 1990

إحصائية: المبيعات انخفضت بنسبة 2.4% لتصل إلى 9.7 ملايين مركبة في 2021

انخفضت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد العام الماضي، على خلفية تفشي كوفيد-19 ونقص الشرائح الإلكترونية؛ وفق ما أظهرته بيانات القطاع اليوم الثلاثاء.

ووفق "رويترز"، أفادت رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية، بأن المبيعات انخفضت بنسبة 2.4% لتصل إلى 9.7 مليون مركبة في 2021، في أسوأ أداء منذ بدأت الإحصاءات عام 1990.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"الشرائح" تضرب مبيعات السيارات في أوروبا مسببة أكبر انخفاض منذ 1990
سبق

انخفضت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد العام الماضي، على خلفية تفشي كوفيد-19 ونقص الشرائح الإلكترونية؛ وفق ما أظهرته بيانات القطاع اليوم الثلاثاء.

ووفق "رويترز"، أفادت رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية، بأن المبيعات انخفضت بنسبة 2.4% لتصل إلى 9.7 مليون مركبة في 2021، في أسوأ أداء منذ بدأت الإحصاءات عام 1990.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
11:11 AM

"الشرائح" تضرب مبيعات السيارات في أوروبا مسببة أكبر انخفاض منذ 1990

إحصائية: المبيعات انخفضت بنسبة 2.4% لتصل إلى 9.7 ملايين مركبة في 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انخفضت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد العام الماضي، على خلفية تفشي كوفيد-19 ونقص الشرائح الإلكترونية؛ وفق ما أظهرته بيانات القطاع اليوم الثلاثاء.

ووفق "رويترز"، أفادت رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية، بأن المبيعات انخفضت بنسبة 2.4% لتصل إلى 9.7 مليون مركبة في 2021، في أسوأ أداء منذ بدأت الإحصاءات عام 1990.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,663
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,529
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,828
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,701

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