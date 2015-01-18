"الشرائح" تضرب مبيعات السيارات في أوروبا مسببة أكبر انخفاض منذ 1990

إحصائية: المبيعات انخفضت بنسبة 2.4% لتصل إلى 9.7 ملايين مركبة في 2021

انخفضت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد العام الماضي، على خلفية تفشي كوفيد-19 ونقص الشرائح الإلكترونية؛ وفق ما أظهرته بيانات القطاع اليوم الثلاثاء.

ووفق "رويترز"، أفادت رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية، بأن المبيعات انخفضت بنسبة 2.4% لتصل إلى 9.7 مليون مركبة في 2021، في أسوأ أداء منذ بدأت الإحصاءات عام 1990.