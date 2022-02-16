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جازان.. "الرعاية الأولية بهروب" يقدم خدماته بخيمة تطوعية بقمم الجبال النائية

عيادات متخصصة لتخفيف معاناة المواطنين في الأماكن المرتفعة وعرة الطريق

في إطار تعزيز المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان لدور التطوع لخدمة المواطنين، نفّذ مركز الرعاية الأولية بهروب التابع لإدارة القطاع الغربي لشؤون المراكز الصحية، زيارة يوم أمس، للجبال النائية بالفقارة والبازخ، والتخييم في قمتها لتقديم الخدمات العلاجية للسكان.

وقدّم المركز خدمات من خلال الخيمة التطوعية التي تمثل مرحلة رقم (2)، وتمحورت الخدمات المقدمة في المرحلة الثانية حول: (طب الأسنان، والعيادة العامة، وعيادة الضغط والسكر، والتطعيم ضد الأنفلونزا، وبرامج ومنشورات توعوية عن مرض كورنا الجديد، واليوم العالمي للسرطان، وحمى الضنك)، وكان هناك فريق مجهّز للتحرك لزيارة كبار السن العاجزين عن المجيء للموقع.

وتأتي هذه الخطوات تأكيدًا لدور المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، متمثلة في إدارة الصحة العامة والقطاع المركزي بقيام مركز الرعاية الأولية بهروب بتخفيف معاناة المواطنين في تلك الأماكن المرتفعة وعرة الطريق.

ورحّب الأهالي من كبار السن بهذه المبادرة؛ لما لمسوه من إحساس حقيقي في تخفيف المعاناة وحصولهم على الخدمة الصحية رغم بُعد المسافة ووعورة الطرق.

جازان مركز الرعاية الأولية بهروب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. "الرعاية الأولية بهروب" يقدم خدماته بخيمة تطوعية بقمم الجبال النائية
سبق

في إطار تعزيز المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان لدور التطوع لخدمة المواطنين، نفّذ مركز الرعاية الأولية بهروب التابع لإدارة القطاع الغربي لشؤون المراكز الصحية، زيارة يوم أمس، للجبال النائية بالفقارة والبازخ، والتخييم في قمتها لتقديم الخدمات العلاجية للسكان.

وقدّم المركز خدمات من خلال الخيمة التطوعية التي تمثل مرحلة رقم (2)، وتمحورت الخدمات المقدمة في المرحلة الثانية حول: (طب الأسنان، والعيادة العامة، وعيادة الضغط والسكر، والتطعيم ضد الأنفلونزا، وبرامج ومنشورات توعوية عن مرض كورنا الجديد، واليوم العالمي للسرطان، وحمى الضنك)، وكان هناك فريق مجهّز للتحرك لزيارة كبار السن العاجزين عن المجيء للموقع.

وتأتي هذه الخطوات تأكيدًا لدور المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، متمثلة في إدارة الصحة العامة والقطاع المركزي بقيام مركز الرعاية الأولية بهروب بتخفيف معاناة المواطنين في تلك الأماكن المرتفعة وعرة الطريق.

ورحّب الأهالي من كبار السن بهذه المبادرة؛ لما لمسوه من إحساس حقيقي في تخفيف المعاناة وحصولهم على الخدمة الصحية رغم بُعد المسافة ووعورة الطرق.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
10:39 AM

جازان.. "الرعاية الأولية بهروب" يقدم خدماته بخيمة تطوعية بقمم الجبال النائية

عيادات متخصصة لتخفيف معاناة المواطنين في الأماكن المرتفعة وعرة الطريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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في إطار تعزيز المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان لدور التطوع لخدمة المواطنين، نفّذ مركز الرعاية الأولية بهروب التابع لإدارة القطاع الغربي لشؤون المراكز الصحية، زيارة يوم أمس، للجبال النائية بالفقارة والبازخ، والتخييم في قمتها لتقديم الخدمات العلاجية للسكان.

وقدّم المركز خدمات من خلال الخيمة التطوعية التي تمثل مرحلة رقم (2)، وتمحورت الخدمات المقدمة في المرحلة الثانية حول: (طب الأسنان، والعيادة العامة، وعيادة الضغط والسكر، والتطعيم ضد الأنفلونزا، وبرامج ومنشورات توعوية عن مرض كورنا الجديد، واليوم العالمي للسرطان، وحمى الضنك)، وكان هناك فريق مجهّز للتحرك لزيارة كبار السن العاجزين عن المجيء للموقع.

وتأتي هذه الخطوات تأكيدًا لدور المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، متمثلة في إدارة الصحة العامة والقطاع المركزي بقيام مركز الرعاية الأولية بهروب بتخفيف معاناة المواطنين في تلك الأماكن المرتفعة وعرة الطريق.

ورحّب الأهالي من كبار السن بهذه المبادرة؛ لما لمسوه من إحساس حقيقي في تخفيف المعاناة وحصولهم على الخدمة الصحية رغم بُعد المسافة ووعورة الطرق.

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