تبوك.. ضبط ثلاثة منازل تُحضّر فيها الأطعمة وتُخزّن بطرق مخالفة

قالت الأمانة: جرى إتلافها على الفور وإحالة المخالفين للجهات المعنية

ضبطت فرق أمانة منطقة تبوك الميدانية، مساء أمس، ثلاثة منازل بمدينة تبوك تُحضّر فيها الأطعمة وتُخزّن بطرق مخالفة وبدائية، ويتم توزيعها على عدد من المطاعم.



وأوضحت "الأمانة" أن الفرق الرقابية عثرت في داخل تلك المنازل على كمية من اللحوم والدواجن والخضراوات الفاسدة، التي جرى إتلافها على الفور، وإحالة المخالفين للجهات المعنية، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي ضمن جولاتها الرقابية المكثفة على المطاعم والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام.



من جهة أخرى وجه أمين المنطقة المهندس درويش آل محفوظ جميع البلديات بتسخير كافة إمكاناتها الرقابية لحماية المواطنين والمقيمين من أثر جائحة كورونا، مشددًا على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأيضًا تطبيق الاشتراطات الصحية.



وقامت الفرق الرقابية بالأمانة بإنذار وإغلاق ما يزيد على 34 منشأة بالمنطقة، وإتلاف أكثر من 3000 كجم من الخضراوات الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال حملاتها الرقابية المكثفة التي تجاوزت يوم أمس الـ1260 جولة رقابية شملت المدينة ومحافظات المنطقة ومراكزها، كما بلغ عدد الجولات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة 36 جولة ، إضافة إلى مشاركة 2573 كادراً بشرياً يعمل في النظافة ، وقامت برفع ما يزيد على 1449 طنّاً من النفايات، وإزالة أكثر من، 1282 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها والبلديات التابعة.



وأكدت الأمانة أن فرقها الميدانية تعمل بشكل دوري ومستمر لضمان الإصحاح البيئي في مختلف الأسواق والمراكز التجارية وتنشر فرقها الرقابية بشكل يومي، مؤكدة مواصلة أعمالها الميدانية والرقابية وعدم التهاون فيما يضر أو يؤثر في الصحة العامة، وتطهير المواقع أولاً بأول، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين.