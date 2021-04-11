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في يوم واحد.. الأردن تسجل 3340 إصابة و65 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3340 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 665735 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 596293 حالة شفاء بعد تسجيل 7940 حالة إضافية، كما سجلت 65 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7773 حالة.

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في يوم واحد.. الأردن تسجل 3340 إصابة و65 وفاة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3340 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 665735 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 596293 حالة شفاء بعد تسجيل 7940 حالة إضافية، كما سجلت 65 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7773 حالة.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
06:42 PM

في يوم واحد.. الأردن تسجل 3340 إصابة و65 وفاة جديدة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3340 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 665735 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 596293 حالة شفاء بعد تسجيل 7940 حالة إضافية، كما سجلت 65 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7773 حالة.

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