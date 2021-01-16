النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترقية عبدالإله الشهراني للمرتبة الخامسة عشرة بالقوات الجوية

صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، بترقية عبدالإله بن عبدالرحمن بن علي الشهراني، إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات الجوية.

وبهذه المناسبة رفع "الشهراني" أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفقه الله، على الثقة الملكية الكريمة.

وعبر عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون بعون الله تعالى وتوفيقه حافزاً لتقديم المزيد من البذل والعطاء للمساهمة في رقي ورفعة وتقدم وطننا الغالي.

تهانينا لعبدالرحمن الشهراني، والتهنئة موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
ترقية عبدالإله الشهراني للمرتبة الخامسة عشرة بالقوات الجوية
سبق

صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، بترقية عبدالإله بن عبدالرحمن بن علي الشهراني، إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات الجوية.

وبهذه المناسبة رفع "الشهراني" أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفقه الله، على الثقة الملكية الكريمة.

وعبر عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون بعون الله تعالى وتوفيقه حافزاً لتقديم المزيد من البذل والعطاء للمساهمة في رقي ورفعة وتقدم وطننا الغالي.

تهانينا لعبدالرحمن الشهراني، والتهنئة موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
09:39 PM

ترقية عبدالإله الشهراني للمرتبة الخامسة عشرة بالقوات الجوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,269

صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، بترقية عبدالإله بن عبدالرحمن بن علي الشهراني، إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات الجوية.

وبهذه المناسبة رفع "الشهراني" أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفقه الله، على الثقة الملكية الكريمة.

وعبر عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون بعون الله تعالى وتوفيقه حافزاً لتقديم المزيد من البذل والعطاء للمساهمة في رقي ورفعة وتقدم وطننا الغالي.

تهانينا لعبدالرحمن الشهراني، والتهنئة موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,850
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,975
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,394
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,020

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة