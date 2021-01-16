ترقية عبدالإله الشهراني للمرتبة الخامسة عشرة بالقوات الجوية

صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، بترقية عبدالإله بن عبدالرحمن بن علي الشهراني، إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات الجوية.

وبهذه المناسبة رفع "الشهراني" أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفقه الله، على الثقة الملكية الكريمة.

وعبر عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون بعون الله تعالى وتوفيقه حافزاً لتقديم المزيد من البذل والعطاء للمساهمة في رقي ورفعة وتقدم وطننا الغالي.

تهانينا لعبدالرحمن الشهراني، والتهنئة موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.