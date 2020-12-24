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أمانة "وزراء الداخلية العرب" تدين محاولة استهداف ميليشيا "الحوثي" مطار أبها الدولي

أشادت بالأدوار البطولية للقوات السعودية و"التحالف" في مجابهة تلك التهديدات

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية الجبانة التي قامت بها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم، وحاولت من خلالها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن – بفضل الله – من اعتراضها وتدميرها.

وقالت في بيان من مقرها في العاصمة التونسية: "إن الأمانة العامة للمجلس إذْ تُدين هذا العمل الإرهابي الذي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وجريمة حرب توجب المساءلة عنها، ودليلاً بارزًا على إمعان هذه الميليشيا المدعومة من أطراف خارجية في تجاوزاتها ونهجها العدائي، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بكل القوانين والأعراف الدولية المنادية بالسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية منشآتها وأعيانها المدنية ومواطنيها والمقيمين فيها".

وأشادت الأمانة في بيانها بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة "وزراء الداخلية العرب" تدين محاولة استهداف ميليشيا "الحوثي" مطار أبها الدولي
سبق

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية الجبانة التي قامت بها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم، وحاولت من خلالها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن – بفضل الله – من اعتراضها وتدميرها.

وقالت في بيان من مقرها في العاصمة التونسية: "إن الأمانة العامة للمجلس إذْ تُدين هذا العمل الإرهابي الذي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وجريمة حرب توجب المساءلة عنها، ودليلاً بارزًا على إمعان هذه الميليشيا المدعومة من أطراف خارجية في تجاوزاتها ونهجها العدائي، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بكل القوانين والأعراف الدولية المنادية بالسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية منشآتها وأعيانها المدنية ومواطنيها والمقيمين فيها".

وأشادت الأمانة في بيانها بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
11:57 PM

أمانة "وزراء الداخلية العرب" تدين محاولة استهداف ميليشيا "الحوثي" مطار أبها الدولي

أشادت بالأدوار البطولية للقوات السعودية و"التحالف" في مجابهة تلك التهديدات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية الجبانة التي قامت بها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم، وحاولت من خلالها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن – بفضل الله – من اعتراضها وتدميرها.

وقالت في بيان من مقرها في العاصمة التونسية: "إن الأمانة العامة للمجلس إذْ تُدين هذا العمل الإرهابي الذي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وجريمة حرب توجب المساءلة عنها، ودليلاً بارزًا على إمعان هذه الميليشيا المدعومة من أطراف خارجية في تجاوزاتها ونهجها العدائي، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بكل القوانين والأعراف الدولية المنادية بالسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية منشآتها وأعيانها المدنية ومواطنيها والمقيمين فيها".

وأشادت الأمانة في بيانها بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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