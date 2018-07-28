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إطلاق منصة الهوايات "هاوي" في نسختها التجريبية

في إطار مواصلة تنفيذ مبادرات برنامج جودة الحياة

أطلق مركز برنامج جودة الحياة اليوم، منصة "هاوي" بنسختها التجريبية https://hawi.gov.sa/، لدعم وتفعيل قطاع الهوايات ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030 التي يقوم المركز على تنفيذها.

وتعتبر "هاوي" منصة إلكترونية لجمعية أندية الهواة (هاوي) وتهدف إلى المساهمة في تطوير وتفعيل قطاع الهوايات في المملكة، وإيجاد بيئة ممكنة وحاضنة للهواة والمساهمة في تقديم الدعم في كل ما يحتاجونه مع التوعية المستمرة بأهمية ممارسة الهواية وتطويرها لتحفيز الأفكار الإبداعية والأنشطة المجتمعية.

وتهدف جمعية (هاوي) إلى تشجيع المجتمع لتنمية ثقافة الهوايات وتسهيل تواصل الأفراد ذوي الاهتمامات المشتركة لينعموا بـحياة مثمرة وذلك عن طريق تطوير بيئة ممكنّة وحاضنة لمجموعات الهواة من خلال تقديم الدعم التشغيلي والمالي وإتاحة المرافق بهدف بناء مجتمع حيوي.

وأكدت مدير الجمعية نجلاء العجمي أن البوابة تهدف للنهوض بقطاع الهوايات في المملكة، وتفعيله؛ ليسهم في تعزيز أنماط الحياة الإيجابية وتعزيز جودة الحياة في المملكة.

وقالت: وجدت البوابة لتكوّن مجتمعات تتشارك بالاهتمامات نفسها، ليمارسوا الهوايات التي يحبونها مع بعضهم البعض تحت مظلة رسمية تسهل على أندية الهوايات تأسيس أنديتهم وتسجيل العضويات من جهة، وممارسة هواياتهم من جهة أخرى.

وأضافت: تعمل "هاوي" على تنمية ثقافة الهوايات في المملكة، وتمكين الهواة وتسهيل ظروف ممارستهم لهواياتهم، وذلك لجني ثمار إيجابيات ممارسة الهوايات، والتي من أهمها تعزيز أنماط حياة صحية متوازنة بين العمل والحياة الاجتماعية، وممارسة الهوايات في جو مناسب مع أشخاص يحملون الشغف نفسه.

وتشمل أبرز الخدمات التي تقدمها منصة "هاوي" للجمهور، تأسيس أندية للهواة، وتسجيل العضويات، وإدارة أعضاء أندية الهواة ونشاطاتها من خلال صفحات للأندية، ورفع طلبات الدعم، وإيضاح اللوائح التي تنظم القطاع، إضافة إلى حجز الحاضنات والمرافق، وتمكين إقامة وحضور الدورات التدريبة.

وتهدف جمعية أندية الهواة "هاوي" إلى الإسهام في تطوير وتفعيل قطاع الهوايات في المملكة، وتشجيع الهواة من الجنسين لممارسة هواياتهم، وايجاد مقرات ومرافق مناسبة لتفعيل دورهم وإبرازه، والإسهام في تقديم الدعم والعون للهواة في كل ما يحتاجونه.

وتعمل "هاوي" على التوعية المستمرة بأهمية ممارسة الهواية وتطويرها لتحفيز الأفكار الإبداعية والأنشطة المجتمعية، وتقديم كل ما يمكّن الهواة من ممارسة هواياتهم بشكل نظامي، وتفعيل الشراكات المجتمعية مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. علاوة على إقامة الندوات والمحاضرات الداعمة ذات الصلة بالهوايات داخلياً وخارجياً، وإقامة الدورات التدريبية الخاصة بالهواة، وجلب وتبادل الخبرات مع الجهات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية.

ويتألف مجلس إدارة جمعية "هاوي" من ممثلين عن 11 جهة حكومية مختلفة تحت إشراف مركز برنامج جودة الحياة؛ لكونه الجهة الإشرافية على الهوايات في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق منصة الهوايات "هاوي" في نسختها التجريبية
سبق

أطلق مركز برنامج جودة الحياة اليوم، منصة "هاوي" بنسختها التجريبية https://hawi.gov.sa/، لدعم وتفعيل قطاع الهوايات ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030 التي يقوم المركز على تنفيذها.

وتعتبر "هاوي" منصة إلكترونية لجمعية أندية الهواة (هاوي) وتهدف إلى المساهمة في تطوير وتفعيل قطاع الهوايات في المملكة، وإيجاد بيئة ممكنة وحاضنة للهواة والمساهمة في تقديم الدعم في كل ما يحتاجونه مع التوعية المستمرة بأهمية ممارسة الهواية وتطويرها لتحفيز الأفكار الإبداعية والأنشطة المجتمعية.

وتهدف جمعية (هاوي) إلى تشجيع المجتمع لتنمية ثقافة الهوايات وتسهيل تواصل الأفراد ذوي الاهتمامات المشتركة لينعموا بـحياة مثمرة وذلك عن طريق تطوير بيئة ممكنّة وحاضنة لمجموعات الهواة من خلال تقديم الدعم التشغيلي والمالي وإتاحة المرافق بهدف بناء مجتمع حيوي.

وأكدت مدير الجمعية نجلاء العجمي أن البوابة تهدف للنهوض بقطاع الهوايات في المملكة، وتفعيله؛ ليسهم في تعزيز أنماط الحياة الإيجابية وتعزيز جودة الحياة في المملكة.

وقالت: وجدت البوابة لتكوّن مجتمعات تتشارك بالاهتمامات نفسها، ليمارسوا الهوايات التي يحبونها مع بعضهم البعض تحت مظلة رسمية تسهل على أندية الهوايات تأسيس أنديتهم وتسجيل العضويات من جهة، وممارسة هواياتهم من جهة أخرى.

وأضافت: تعمل "هاوي" على تنمية ثقافة الهوايات في المملكة، وتمكين الهواة وتسهيل ظروف ممارستهم لهواياتهم، وذلك لجني ثمار إيجابيات ممارسة الهوايات، والتي من أهمها تعزيز أنماط حياة صحية متوازنة بين العمل والحياة الاجتماعية، وممارسة الهوايات في جو مناسب مع أشخاص يحملون الشغف نفسه.

وتشمل أبرز الخدمات التي تقدمها منصة "هاوي" للجمهور، تأسيس أندية للهواة، وتسجيل العضويات، وإدارة أعضاء أندية الهواة ونشاطاتها من خلال صفحات للأندية، ورفع طلبات الدعم، وإيضاح اللوائح التي تنظم القطاع، إضافة إلى حجز الحاضنات والمرافق، وتمكين إقامة وحضور الدورات التدريبة.

وتهدف جمعية أندية الهواة "هاوي" إلى الإسهام في تطوير وتفعيل قطاع الهوايات في المملكة، وتشجيع الهواة من الجنسين لممارسة هواياتهم، وايجاد مقرات ومرافق مناسبة لتفعيل دورهم وإبرازه، والإسهام في تقديم الدعم والعون للهواة في كل ما يحتاجونه.

وتعمل "هاوي" على التوعية المستمرة بأهمية ممارسة الهواية وتطويرها لتحفيز الأفكار الإبداعية والأنشطة المجتمعية، وتقديم كل ما يمكّن الهواة من ممارسة هواياتهم بشكل نظامي، وتفعيل الشراكات المجتمعية مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. علاوة على إقامة الندوات والمحاضرات الداعمة ذات الصلة بالهوايات داخلياً وخارجياً، وإقامة الدورات التدريبية الخاصة بالهواة، وجلب وتبادل الخبرات مع الجهات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية.

ويتألف مجلس إدارة جمعية "هاوي" من ممثلين عن 11 جهة حكومية مختلفة تحت إشراف مركز برنامج جودة الحياة؛ لكونه الجهة الإشرافية على الهوايات في المملكة.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
04:05 PM

إطلاق منصة الهوايات "هاوي" في نسختها التجريبية

في إطار مواصلة تنفيذ مبادرات برنامج جودة الحياة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق مركز برنامج جودة الحياة اليوم، منصة "هاوي" بنسختها التجريبية https://hawi.gov.sa/، لدعم وتفعيل قطاع الهوايات ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030 التي يقوم المركز على تنفيذها.

وتعتبر "هاوي" منصة إلكترونية لجمعية أندية الهواة (هاوي) وتهدف إلى المساهمة في تطوير وتفعيل قطاع الهوايات في المملكة، وإيجاد بيئة ممكنة وحاضنة للهواة والمساهمة في تقديم الدعم في كل ما يحتاجونه مع التوعية المستمرة بأهمية ممارسة الهواية وتطويرها لتحفيز الأفكار الإبداعية والأنشطة المجتمعية.

وتهدف جمعية (هاوي) إلى تشجيع المجتمع لتنمية ثقافة الهوايات وتسهيل تواصل الأفراد ذوي الاهتمامات المشتركة لينعموا بـحياة مثمرة وذلك عن طريق تطوير بيئة ممكنّة وحاضنة لمجموعات الهواة من خلال تقديم الدعم التشغيلي والمالي وإتاحة المرافق بهدف بناء مجتمع حيوي.

وأكدت مدير الجمعية نجلاء العجمي أن البوابة تهدف للنهوض بقطاع الهوايات في المملكة، وتفعيله؛ ليسهم في تعزيز أنماط الحياة الإيجابية وتعزيز جودة الحياة في المملكة.

وقالت: وجدت البوابة لتكوّن مجتمعات تتشارك بالاهتمامات نفسها، ليمارسوا الهوايات التي يحبونها مع بعضهم البعض تحت مظلة رسمية تسهل على أندية الهوايات تأسيس أنديتهم وتسجيل العضويات من جهة، وممارسة هواياتهم من جهة أخرى.

وأضافت: تعمل "هاوي" على تنمية ثقافة الهوايات في المملكة، وتمكين الهواة وتسهيل ظروف ممارستهم لهواياتهم، وذلك لجني ثمار إيجابيات ممارسة الهوايات، والتي من أهمها تعزيز أنماط حياة صحية متوازنة بين العمل والحياة الاجتماعية، وممارسة الهوايات في جو مناسب مع أشخاص يحملون الشغف نفسه.

وتشمل أبرز الخدمات التي تقدمها منصة "هاوي" للجمهور، تأسيس أندية للهواة، وتسجيل العضويات، وإدارة أعضاء أندية الهواة ونشاطاتها من خلال صفحات للأندية، ورفع طلبات الدعم، وإيضاح اللوائح التي تنظم القطاع، إضافة إلى حجز الحاضنات والمرافق، وتمكين إقامة وحضور الدورات التدريبة.

وتهدف جمعية أندية الهواة "هاوي" إلى الإسهام في تطوير وتفعيل قطاع الهوايات في المملكة، وتشجيع الهواة من الجنسين لممارسة هواياتهم، وايجاد مقرات ومرافق مناسبة لتفعيل دورهم وإبرازه، والإسهام في تقديم الدعم والعون للهواة في كل ما يحتاجونه.

وتعمل "هاوي" على التوعية المستمرة بأهمية ممارسة الهواية وتطويرها لتحفيز الأفكار الإبداعية والأنشطة المجتمعية، وتقديم كل ما يمكّن الهواة من ممارسة هواياتهم بشكل نظامي، وتفعيل الشراكات المجتمعية مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. علاوة على إقامة الندوات والمحاضرات الداعمة ذات الصلة بالهوايات داخلياً وخارجياً، وإقامة الدورات التدريبية الخاصة بالهواة، وجلب وتبادل الخبرات مع الجهات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية.

ويتألف مجلس إدارة جمعية "هاوي" من ممثلين عن 11 جهة حكومية مختلفة تحت إشراف مركز برنامج جودة الحياة؛ لكونه الجهة الإشرافية على الهوايات في المملكة.

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