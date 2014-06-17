على وقع الانتخابات و"كوبا أمريكا".. 50 مليون شخص بلا كهرباء في الأرجنتين والأوروغواي والبرازيل

تسبب في توقف القطارات وإشارات المرور

غرقت الرجنتين وأوروجواي بأكملهما، إضافة إلى أجزاء من البرازيل، في ظلام دامس اليوم، بعد انقطاع شامل للكهرباء شمل أكثر من 48 مليون نسمة؛ بحسب وسائل إعلام عالمية، نقلت الخبر عن أحد كبار مزودي الكهرباء في الأرجنتين؛ على الرغم من عدم وجود أحمال كهربائية عالية بسبب اعتدال المناخ.

وقالت وسائل إعلام أرجنتينية إن انقطاع التيار الكهربائي حدث صباح اليوم، متسبباً في توقف القطارات وإشارات المرور.

ويأتي ذلك الانقطاع عشية الانتخابات المحلية المزمع اجراؤها في عدد من مناطق الأرجنتين.





وذكرت شركة "أديسور" لتوريد الكهرباء في تغريدة أن "انقطاعاً كبيراً في نظام الربط الكهربائي ترك كلاً من الأرجنتين وأوروجواي بدون كهرباء".

وقالت وسائل إعلام إن من بين المقاطعات المتأثرة في الأرجنتين"سانتا في"، و"سان لويس"و"فورموسا"، و"لا ريوخا"، و"تشوبوت"و"قرطبة"، و"مندوزا".

وانتشرت بلاغات انقطاع الكهرباء على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، من العاصمة بوينس آيرس في الشمال إلى ميندوزا في الغرب وكومودورو ريفادافيا في الجنوب، من مدن أخرى عديدة.

وفي البرازيل المستضيفة لبطولة "كوبا أمريكا"، غابت الكهرباء عن بعض المناطق غير أن المدن المعنية باحتضان المباريات ظلت آمنة من تلك الانقطاعات.