أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانه سرقة المركبات في وضع التشغيل، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، أقرّ بسرقة (١١) مركبة؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه.
شرطة مكة المكرمة: ضبط مواطن أقر بسرقة ١١ مركبة في وضع التشغيل
جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانه سرقة المركبات في وضع التشغيل، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، أقرّ بسرقة (١١) مركبة؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه.
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شرطة مكة المكرمة: ضبط مواطن أقر بسرقة ١١ مركبة في وضع التشغيلعبدالله البرقاوي سبق 2019-09-18
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
12:55 PM
شرطة مكة المكرمة: ضبط مواطن أقر بسرقة ١١ مركبة في وضع التشغيل
جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانه سرقة المركبات في وضع التشغيل، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، أقرّ بسرقة (١١) مركبة؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه.
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