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"ركلات الترجيح" تبتسم للوحدة وتقصي الأهلي من كأس الملك

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة لدور الثمانية من كأس الملك بعد فوزه على نظيره الأهلي في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة جدة بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسمت لفريق الوحدة بثلاث ركلات مقابل ركلة.

بدأ الشوط الأول برغبة أصحاب الأرض حسم بطاقة التأهل مما سرع وتيرة الأداء الأهلاوي، على النقيض تعامل الوحداويون بعقلانية مع سيل الهجمات الأهلاوية، وكان الثلاثي تفاريس دجانيني وعمر السومة وعبدالفتاح عسيري أكثر العناصر التي أرهقت الدفاعات الوحداوية فيما كان جاليرمي واوتيرو أهم العناصر الوحداوية في هذه المواجهة بتحركاتهم المزعجة، وعند الدقيقة 40 مرر عبدالفتاح عسيري كرة طويلة لزميله تفاريس دجانيني استطاع اختراق الدفاع الوحدواي بمهارة وسجل من خلالها الهدف الأهلاوي لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني وتغير حال الوحدة للأفضل مع إجراء مدربه أحمد حسام ميدو بعض التغييرات، وعند الدقيقة 62 أرسل الظهير العائد حسين عبدالغني كرة من الجهة اليسرى ارتقى لها عمر السومة وكانت قريبة من مضاعفة النتيجة، وعند الدقيقة 75 راوغ صالح العمري من الجهة اليسرى وسددها مباشرة خادع بها المسيليم الذي أنقذ مرماه وحولها لركلة ركنية، وعند الدقيقة 80 تحصل الوحدة على ضربة حرة مباشرة سددها مباشرة في الشباك الأهلاوية معلناً التعادل لفريقه، لتنتهي الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي، بدأت الأشواط الإضافية ولم يكن فيها ما يذكر سوى تدني المستوى اللياقي للفريقين حتى احتكم الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسمت لفريق الوحدة بثلاث ركلات مقابل ركلة.

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"ركلات الترجيح" تبتسم للوحدة وتقصي الأهلي من كأس الملك
سبق

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة لدور الثمانية من كأس الملك بعد فوزه على نظيره الأهلي في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة جدة بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسمت لفريق الوحدة بثلاث ركلات مقابل ركلة.

بدأ الشوط الأول برغبة أصحاب الأرض حسم بطاقة التأهل مما سرع وتيرة الأداء الأهلاوي، على النقيض تعامل الوحداويون بعقلانية مع سيل الهجمات الأهلاوية، وكان الثلاثي تفاريس دجانيني وعمر السومة وعبدالفتاح عسيري أكثر العناصر التي أرهقت الدفاعات الوحداوية فيما كان جاليرمي واوتيرو أهم العناصر الوحداوية في هذه المواجهة بتحركاتهم المزعجة، وعند الدقيقة 40 مرر عبدالفتاح عسيري كرة طويلة لزميله تفاريس دجانيني استطاع اختراق الدفاع الوحدواي بمهارة وسجل من خلالها الهدف الأهلاوي لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني وتغير حال الوحدة للأفضل مع إجراء مدربه أحمد حسام ميدو بعض التغييرات، وعند الدقيقة 62 أرسل الظهير العائد حسين عبدالغني كرة من الجهة اليسرى ارتقى لها عمر السومة وكانت قريبة من مضاعفة النتيجة، وعند الدقيقة 75 راوغ صالح العمري من الجهة اليسرى وسددها مباشرة خادع بها المسيليم الذي أنقذ مرماه وحولها لركلة ركنية، وعند الدقيقة 80 تحصل الوحدة على ضربة حرة مباشرة سددها مباشرة في الشباك الأهلاوية معلناً التعادل لفريقه، لتنتهي الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي، بدأت الأشواط الإضافية ولم يكن فيها ما يذكر سوى تدني المستوى اللياقي للفريقين حتى احتكم الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسمت لفريق الوحدة بثلاث ركلات مقابل ركلة.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
11:31 PM

"ركلات الترجيح" تبتسم للوحدة وتقصي الأهلي من كأس الملك

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
54
6,590

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة لدور الثمانية من كأس الملك بعد فوزه على نظيره الأهلي في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة جدة بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسمت لفريق الوحدة بثلاث ركلات مقابل ركلة.

بدأ الشوط الأول برغبة أصحاب الأرض حسم بطاقة التأهل مما سرع وتيرة الأداء الأهلاوي، على النقيض تعامل الوحداويون بعقلانية مع سيل الهجمات الأهلاوية، وكان الثلاثي تفاريس دجانيني وعمر السومة وعبدالفتاح عسيري أكثر العناصر التي أرهقت الدفاعات الوحداوية فيما كان جاليرمي واوتيرو أهم العناصر الوحداوية في هذه المواجهة بتحركاتهم المزعجة، وعند الدقيقة 40 مرر عبدالفتاح عسيري كرة طويلة لزميله تفاريس دجانيني استطاع اختراق الدفاع الوحدواي بمهارة وسجل من خلالها الهدف الأهلاوي لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني وتغير حال الوحدة للأفضل مع إجراء مدربه أحمد حسام ميدو بعض التغييرات، وعند الدقيقة 62 أرسل الظهير العائد حسين عبدالغني كرة من الجهة اليسرى ارتقى لها عمر السومة وكانت قريبة من مضاعفة النتيجة، وعند الدقيقة 75 راوغ صالح العمري من الجهة اليسرى وسددها مباشرة خادع بها المسيليم الذي أنقذ مرماه وحولها لركلة ركنية، وعند الدقيقة 80 تحصل الوحدة على ضربة حرة مباشرة سددها مباشرة في الشباك الأهلاوية معلناً التعادل لفريقه، لتنتهي الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي، بدأت الأشواط الإضافية ولم يكن فيها ما يذكر سوى تدني المستوى اللياقي للفريقين حتى احتكم الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسمت لفريق الوحدة بثلاث ركلات مقابل ركلة.

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