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"التجارة": غرَّمنا 17 معلنًا في وسائل التواصل بـ(740) ألف ريال

لتضليل المستهلكين وعدم الإفصاح عن أن ما يُقدَّم مادة إعلانية

أوقعت وزارة التجارة غرامات بـ 740 ألف ريال بحق مخالفين لضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية.

وشملت المخالفات 17 معلنًا ومعلنة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل: "سناب شات، وتويتر"، وتنوعت بين عدم الإفصاح عن تقديم مواد إعلانية لمنتجات متعددة، منها: العطورات والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية والمطاعم وشركات التأمين ومواقع الأزياء وغيرها، إضافة إلى ادعاءات كاذبة لمنتجات القهوة ومنتجات غذائية متنوعة، وتداول عملات.

كما خالفت الوزارة أيضًا متجرَين إلكترونيَّين؛ وتمت عملية إغلاقهما وحجبهما.

ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنص على ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بيانًا يوضح أنه "مادة إعلانية"، ويُمنع الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها، أو أن تكون العلامة مقلدة. كذلك يمنع النظام تضمين أي ادعاء يوهم أو يخدع المستهلك.

ويجب أن يتضمن الإعلان: اسم المنتج، واسم التاجر، أو الممارس، ووسائل الاتصال به.

كما ينص النظام على أن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر، وجزءًا من العقد.

يُشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة للنظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

عبدالله البرقاوي الطائف فهد الغبيوي عفيف وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة": غرَّمنا 17 معلنًا في وسائل التواصل بـ(740) ألف ريال
سبق

أوقعت وزارة التجارة غرامات بـ 740 ألف ريال بحق مخالفين لضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية.

وشملت المخالفات 17 معلنًا ومعلنة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل: "سناب شات، وتويتر"، وتنوعت بين عدم الإفصاح عن تقديم مواد إعلانية لمنتجات متعددة، منها: العطورات والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية والمطاعم وشركات التأمين ومواقع الأزياء وغيرها، إضافة إلى ادعاءات كاذبة لمنتجات القهوة ومنتجات غذائية متنوعة، وتداول عملات.

كما خالفت الوزارة أيضًا متجرَين إلكترونيَّين؛ وتمت عملية إغلاقهما وحجبهما.

ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنص على ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بيانًا يوضح أنه "مادة إعلانية"، ويُمنع الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها، أو أن تكون العلامة مقلدة. كذلك يمنع النظام تضمين أي ادعاء يوهم أو يخدع المستهلك.

ويجب أن يتضمن الإعلان: اسم المنتج، واسم التاجر، أو الممارس، ووسائل الاتصال به.

كما ينص النظام على أن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر، وجزءًا من العقد.

يُشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة للنظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
08:48 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
11:53 PM

"التجارة": غرَّمنا 17 معلنًا في وسائل التواصل بـ(740) ألف ريال

لتضليل المستهلكين وعدم الإفصاح عن أن ما يُقدَّم مادة إعلانية

A A A
مجموعة من المحررين - الرياض
3
3,152

أوقعت وزارة التجارة غرامات بـ 740 ألف ريال بحق مخالفين لضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية.

وشملت المخالفات 17 معلنًا ومعلنة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل: "سناب شات، وتويتر"، وتنوعت بين عدم الإفصاح عن تقديم مواد إعلانية لمنتجات متعددة، منها: العطورات والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية والمطاعم وشركات التأمين ومواقع الأزياء وغيرها، إضافة إلى ادعاءات كاذبة لمنتجات القهوة ومنتجات غذائية متنوعة، وتداول عملات.

كما خالفت الوزارة أيضًا متجرَين إلكترونيَّين؛ وتمت عملية إغلاقهما وحجبهما.

ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنص على ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بيانًا يوضح أنه "مادة إعلانية"، ويُمنع الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها، أو أن تكون العلامة مقلدة. كذلك يمنع النظام تضمين أي ادعاء يوهم أو يخدع المستهلك.

ويجب أن يتضمن الإعلان: اسم المنتج، واسم التاجر، أو الممارس، ووسائل الاتصال به.

كما ينص النظام على أن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر، وجزءًا من العقد.

يُشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة للنظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

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