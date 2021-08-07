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الشاعر حبيب العازمي يعتذر عن عدم المشاركة في الحفلات والمناسبات

تماشيًا مع التعليمات وللحفاظ على صحة المجتمع

أعلن شاعر المحاورة المعروف حبيب العازمي اعتذاره عن عدم المشاركة في الحفلات والمناسبات تماشيًا مع تعليمات الجهات المعنية القاضية باستمرار إيقاف الحفلات في قاعات المناسبات والاستراحات حتى إشعار آخر.

وقال العازمي في فيديو، نشره عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي: "تماشيًا مع تعليمات الجهات المختصة، وحفاظًا على سلامة المجتمع من تفشي فيروس كورونا؛ كوننا من أفراد المجتمع، وجميعنا مسؤولون، أُقدِّم اعتذاري عن عدم المشاركة في جميع الحفلات والمناسبات تماشيًا مع التعليمات، خاصة أن التجمعات تعد من أسباب تفشي العدوى، سائلاً المولى -عز وجل- أن يزيل هذه الجائحة عن الأمة، وأن تعود الأفراح كما كانت". (فيديو)

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشاعر حبيب العازمي يعتذر عن عدم المشاركة في الحفلات والمناسبات
سبق

أعلن شاعر المحاورة المعروف حبيب العازمي اعتذاره عن عدم المشاركة في الحفلات والمناسبات تماشيًا مع تعليمات الجهات المعنية القاضية باستمرار إيقاف الحفلات في قاعات المناسبات والاستراحات حتى إشعار آخر.

وقال العازمي في فيديو، نشره عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي: "تماشيًا مع تعليمات الجهات المختصة، وحفاظًا على سلامة المجتمع من تفشي فيروس كورونا؛ كوننا من أفراد المجتمع، وجميعنا مسؤولون، أُقدِّم اعتذاري عن عدم المشاركة في جميع الحفلات والمناسبات تماشيًا مع التعليمات، خاصة أن التجمعات تعد من أسباب تفشي العدوى، سائلاً المولى -عز وجل- أن يزيل هذه الجائحة عن الأمة، وأن تعود الأفراح كما كانت". (فيديو)

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
12:46 AM

الشاعر حبيب العازمي يعتذر عن عدم المشاركة في الحفلات والمناسبات

تماشيًا مع التعليمات وللحفاظ على صحة المجتمع

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
12,719

أعلن شاعر المحاورة المعروف حبيب العازمي اعتذاره عن عدم المشاركة في الحفلات والمناسبات تماشيًا مع تعليمات الجهات المعنية القاضية باستمرار إيقاف الحفلات في قاعات المناسبات والاستراحات حتى إشعار آخر.

وقال العازمي في فيديو، نشره عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي: "تماشيًا مع تعليمات الجهات المختصة، وحفاظًا على سلامة المجتمع من تفشي فيروس كورونا؛ كوننا من أفراد المجتمع، وجميعنا مسؤولون، أُقدِّم اعتذاري عن عدم المشاركة في جميع الحفلات والمناسبات تماشيًا مع التعليمات، خاصة أن التجمعات تعد من أسباب تفشي العدوى، سائلاً المولى -عز وجل- أن يزيل هذه الجائحة عن الأمة، وأن تعود الأفراح كما كانت". (فيديو)

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