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هولندا تمنع النقاب في الأماكن العامة.. اعتباراً من أغسطس ٢٠١٩

السفارة السعودية تدعو المواطنين لاتباع التعليمات خلال تواجدهم

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي، أن حظر النقاب وما من شأنه تغطية الوجه، سيتم تطبيقه في أغسطس ٢٠١٩ على مستوى المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس في هولاندا.

جاء ذلك في تغريدة لحساب السفارة في منصة " تويتر"؛ حيث قالت: قانون حظر النقاب أو ما من شأنه تغطيه الوجه سيتم تطبيقه في بداية شهر أغسطس ٢٠١٩م، في المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس في هولندا.

وأضافت: السفارة ترجو اتباع التعليمات والقوانين خلال التواجد للسياحة أو للدراسة لتفادي المساءلة القانونية.

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هولندا تمنع النقاب في الأماكن العامة.. اعتباراً من أغسطس ٢٠١٩
سبق

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي، أن حظر النقاب وما من شأنه تغطية الوجه، سيتم تطبيقه في أغسطس ٢٠١٩ على مستوى المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس في هولاندا.

جاء ذلك في تغريدة لحساب السفارة في منصة " تويتر"؛ حيث قالت: قانون حظر النقاب أو ما من شأنه تغطيه الوجه سيتم تطبيقه في بداية شهر أغسطس ٢٠١٩م، في المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس في هولندا.

وأضافت: السفارة ترجو اتباع التعليمات والقوانين خلال التواجد للسياحة أو للدراسة لتفادي المساءلة القانونية.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
05:08 PM

هولندا تمنع النقاب في الأماكن العامة.. اعتباراً من أغسطس ٢٠١٩

السفارة السعودية تدعو المواطنين لاتباع التعليمات خلال تواجدهم

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
10
8,035

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي، أن حظر النقاب وما من شأنه تغطية الوجه، سيتم تطبيقه في أغسطس ٢٠١٩ على مستوى المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس في هولاندا.

جاء ذلك في تغريدة لحساب السفارة في منصة " تويتر"؛ حيث قالت: قانون حظر النقاب أو ما من شأنه تغطيه الوجه سيتم تطبيقه في بداية شهر أغسطس ٢٠١٩م، في المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس في هولندا.

وأضافت: السفارة ترجو اتباع التعليمات والقوانين خلال التواجد للسياحة أو للدراسة لتفادي المساءلة القانونية.

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